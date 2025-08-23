DOLAR
Edirne'de Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Edirne'de Atatürk Bulvarı'nda kamyonet ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı; yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 00:16
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 00:21
Kaza ve müdahale

Edirne'de gerçekleşen kazada B.S. idaresindeki 59 EM 850 plakalı otomobil ile G.B. yönetimindeki 34 ZG 3204 plakalı kamyonet, Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

Yaralılara olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

