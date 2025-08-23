Edirne'de Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Edirne'de Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı
Kaza ve müdahale
Edirne'de gerçekleşen kazada B.S. idaresindeki 59 EM 850 plakalı otomobil ile G.B. yönetimindeki 34 ZG 3204 plakalı kamyonet, Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.
Yaralılara olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Edirne'de kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.