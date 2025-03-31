Edirne'de Kavşakta İki Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Olayda toplam 3 kişi yaralandı. Kazanın detayları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada, N.T. yönetimindeki 22 HD 867 plakalı otomobil ile E.C.'nin kullandığı 22 ED 032 plakalı otomobil, İlhami Ertem Caddesi Değirmenli Kavşak'ta çarpıştı.

Olay yerine çağrılan sağlık ve polis ekipleri, yaralı sürücüleri ve otomobilde bulunan bir kişiyi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Kazaya ilişkin detaylar ve görüntüler, güvenlik kamerasına yansıyan anlarla birlikte kamuoyuna aktarıldı.

Edirne'de iki otomobilin kavşak içinde çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.