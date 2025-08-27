DOLAR
Edirne'de Köylere Hizmet Seferberliği: Vali Yunus Sezer İnceledi

Vali Yunus Sezer, İpsala Koyuntepe'de köy yatırımlarını inceledi; altyapı, sulama ve yol çalışmalarının hızla sürdüğü, baraj projelerinin önemine vurgu yapıldı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 09:48
Vali Yunus Sezer, Edirne'nin köylerinde altyapıdan üstyapıya, sulama yatırımlarından tarımsal desteğe kadar kapsayan geniş çaplı bir hizmet seferberliği yürüttüklerini açıkladı. Sezer, çalışmaların yerinde incelenmesi kapsamında İpsala ilçesine bağlı Koyuntepe köyünü ziyaret ederek köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Hizmet seferberliğinin kapsamı ve destekler

Sezer, köylerle ilgili başlatılan seferberlikte tüm ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını belirterek, yaşam standartlarını yükseltmeye odaklandıklarını söyledi. İl Özel İdaresi imkanlarının kullanıldığını, ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının desteğinin bulunduğunu vurguladı. Sezer, Cumhurbaşkanı için de destekleyici bir yaklaşım olduğunu ifade ederek "Şu anda Türkiye'de parmakla gösterilecek hizmet yapıyoruz." dedi.

Yol, parke ve sulama yatırımları hızla ilerliyor

Vali Sezer, köylerdeki sıcak asfalt ve sathi kaplama yol çalışmalarının hızla sürdüğünü, gelecek yıl tüm köylerin sıcak asfaltla buluşmasının hedeflendiğini belirtti. Ayrıca kilit parke taşı döşeme işlerinin devam ettiğini aktardı.

Sulama yatırımlarına da değinen Sezer, küçük ve büyük sulama sistemleri çalışmalarının DSİ ile birlikte yürütüldüğünü söyledi. Depreme rağmen Çakmak Barajının tamamlandığını ve su alınacağını, yıllardır beklenen Çömlekköy Barajının ihalesinin yapıldığını, önümüzdeki yıl büyük oranda tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti. Sezer ayrıca bölgedeki tarımı kolaylaştıracak Meriç ve Hamzadere'deki sulama sistemlerinin de sürdüğünü ifade etti.

Bakan ziyaretinde eksikler iletilecek

Sezer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın çeltik üretimini incelemek üzere İpsala'ya geleceğini belirterek, bakanlığa bölgede eksik kalan işleri ileteceklerini ve bunların kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Vali Sezer ziyaret sırasında, köylerin altyapı ve tarımsal üretim alanlarında yapılan yatırımların halkın yaşam kalitesini artıracağını vurguladı ve çalışmaların kararlılıkla süreceğini bildirdi.

