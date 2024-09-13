Edirne'de Kuraklığa Karşı Çeltik Üretimi Güvence Altında

Edirne'de Çeltik Üretimi ve Kuraklık Tedbirleri

Edirne'de, kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Meriç ve Tunca nehirlerinde alınan tedbirler sayesinde çeltik üretiminde verim kaybı beklenmiyor. Vali Yunus Sezer, bu tedbirleri açıkladı.

Kuraklığın Etkileri ve Alınan Önlemler

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de çeltik üretiminde birinci sırada yer alan Edirne'de geniş alanlarda çeltik tarımı yapıldığını belirtti. Kuraklık nedeniyle sulama imkanı bulamayan bölgelerdeki ayçiçeğinin olumsuz yönde etkilendiğini hatırlattı.

Meriç ve Tunca Nehirlerinde Su Yönetimi

Sezer, kuraklığın etkilerinin ciddi şekilde hissedildiğine dikkat çekerek, "Bu sene Tunca Nehri'nin debisi, saniyede 2 metreküp gibi düşük seviyelere düştü. Meriç Nehri'nde ise İpsala civarında bu değer saniyede 20 metreküplere kadar azaldı ki bu, hayati sınırın altında" dedi.

Planlı Sulama Sistemine Geçiş

Kuraklıkla mücadele için kontrollü sulama sistemine geçildiğini belirten Sezer, "Kademeli su salımına başladık. Çiftçilerin eşit şekilde suya ulaşmalarını sağlamak için çok sayıda kurumla iş birliği yaptık," bilgisini paylaştı.

Verim Hedefleri ve Beklentiler

Sezer, alınan önlemlerle 485 bin dekarlık alandan 380 bin ton rekolte beklediklerini ve çiftçilerin bu yılı verim kaybı olmadan tamamlayacaklarına inandığını ifade etti. "Özellikle Tunca Nehri havzasında su kuyuları açtık ve kanallarda gerekli düzenlemeleri yaptık. Çok şükür, şu anda bir ürün kaybı yaşanmıyor" diye ekledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Meriç ve Tunca nehirlerinde alınan önlemler sayesinde çeltik üretiminde verim kaybı yaşanmayacağını bildirdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Meriç ve Tunca nehirlerinde alınan önlemler sayesinde çeltik üretiminde verim kaybı yaşanmayacağını bildirdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Meriç ve Tunca nehirlerinde alınan önlemler sayesinde çeltik üretiminde verim kaybı yaşanmayacağını bildirdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Meriç ve Tunca nehirlerinde alınan önlemler sayesinde çeltik üretiminde verim kaybı yaşanmayacağını bildirdi.