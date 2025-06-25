Edirne'de Motosiklet Denetimlerinde 134 Bin Lira Ceza Kesildi

Edirne Keşan'da Motosikletlere Yönelik Sert Denetim

Edirne'nin Keşan ilçesinde, motosikletlere yönelik gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kural ihlali yapan 20 sürücüye toplam 134 bin 565 lira ceza kesildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli noktalarda düzenledikleri uygulamalarda, kurallara uymayan sürücüler ile eksiklikleri bulunan motosikletleri tespit etti.

Denetimlerde 11 sürücü ve 9 motosiklet sahibi kural ihlali nedeniyle ceza ile karşılaştı. Bu durum, bölgedeki trafik güvenliğini sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Trafik güvenliğinin artırılması hedefiyle bu tür denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde motosikletlere yönelik gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kural ihlali yapan sürücülere toplam 134 bin 565 lira ceza kesildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde motosikletlere yönelik gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kural ihlali yapan sürücülere toplam 134 bin 565 lira ceza kesildi.