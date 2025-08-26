Edirne'de Motosiklet Yayaya Çarptı — Güvenlik Kamerası Kaydı

Edirne'de motosikletin yayaya çarpma anı kamerada

Edirne'de meydana gelen kazada, bir motosikletin yaya S.İ'ye çarpma anı güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı. Olayda hem motosiklet sürücüsü hem de yaya yaralandı.

Olayın detayları

Edinilen bilgilere göre, M.I. idaresindeki 22 ADK 631 plakalı motosiklet, Yancıkçı Şahin Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan S.İ'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki taraf da yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntü kaydı

Motosikletin yayaya çarpma anı, bölgedeki bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.