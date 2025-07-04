Edirne'de Motosikletli Kaza: Başpehlivan Süleyman Başar'ın Aracına Çarptı

Edirne'de, motosiklet ile hafif ticari aracın karıştığı kaza sonucunda motosiklet sürücüsü Gülşah E. yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Gülşah E.'nin kullandığı 39 DU 439 plakalı motosiklet, Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kente gelen başpehlivan Süleyman Başar'ın yönetimindeki 07 CBN 359 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kaza sonrasında, yaralı motosiklet sürücüsü Gülşah E., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumuyla ilgili henüz detaylı bir bilgi verilmedi.

Ayrıca, başpehlivan Süleyman Başar, olayla ilgili ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Edirne'de motosikletle hafif ticari aracın karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edirne'de motosikletle hafif ticari aracın karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.