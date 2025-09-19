Edirne'de Musabeyli Göleti Kuraklık Nedeniyle Tamamen Kurudu

Edirne merkeze bağlı Musabeyli köyündeki gölet, kuraklık ve buharlaşma nedeniyle hazirandan itibaren çekildi ve tamamen kurudu; hayvancılık ve tarım olumsuz etkilendi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 09:31
Edirne'de Musabeyli Göleti Kuraklık Nedeniyle Tamamen Kurudu

Edirne'de Musabeyli Göleti Kurudu

Kuraklık ve buharlaşma göleti tamamen boşalttı

Edirne'ye bağlı Musabeyli Göleti, kentte etkili olan kuraklık ve artan sıcaklıkların yol açtığı buharlaşma nedeniyle tamamen kurudu.

Hayvanların sulanması amacıyla kullanılan göletin su seviyesi, yeterli yağışların olmaması ve sıcak havalar nedeniyle haziran ayından itibaren düşmeye başladı. Kısa süreli sağanak geçişleri fayda sağlamadı; göleti besleyen su kaynaklarının kuruması sonucu göletin suyu tamamen çekildi.

Kuruma nedeniyle göletin bazı bölümleri sazlıklarla kaplanırken, bazı alanlarda irili ufaklı çatlaklar oluştu. Çevredeki besiciler, göletteki su kaybı nedeniyle hayvanlarını farklı su kaynaklarından sulamaya çalışıyor.

Kentte son yılların en kurak dönemi yaşanırken, daha önce de Tunca Nehri'nin bazı bölümlerinde aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle su akışı durmuştu. Çok sayıda baraj ve göletin kuruma noktasına geldiği kentte, tarımsal üretim ve hayvancılık önemli ölçüde olumsuz etkilendi.

Musabeyli Göleti'ndeki kuruma, bölgedeki su kaynaklarının sürdürülebilirliği ve yerel ekonomik faaliyetler açısından endişe yaratıyor.

Edirne'de merkeze bağlı Musabeyli köyünde bulunan gölet, kuraklık ve sıcaklara bağlı yaşanan...

Edirne'de merkeze bağlı Musabeyli köyünde bulunan gölet, kuraklık ve sıcaklara bağlı yaşanan buharlaşma nedeniyle tamamen kurudu.

Edirne'de merkeze bağlı Musabeyli köyünde bulunan gölet, kuraklık ve sıcaklara bağlı yaşanan...

İLGİLİ HABERLER

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da 11 Yaşındaki Yiğitcan'ın Bisiklet Kazası Güvenlik Kamerasında
2
Aydın Çine'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
3
19 Eylül 2025 Gündemi: Erdoğan TEKNOFEST ve Kooperatifçilik Stratejisi
4
Erakçi: Avrupa'dan nükleer görüşmelerde 'kaçamak cevap' aldık — Snapback gerilimi
5
Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 43 Gözaltı, 37 Tutuklama
6
Atina'da Akropolis'e Filistin'e Destek Pankartı: KKE Üyelerinin Protestosu

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)