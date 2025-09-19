Edirne'de Musabeyli Göleti Kuraklık Nedeniyle Tamamen Kurudu

Edirne'de Musabeyli Göleti Kurudu

Kuraklık ve buharlaşma göleti tamamen boşalttı

Edirne'ye bağlı Musabeyli Göleti, kentte etkili olan kuraklık ve artan sıcaklıkların yol açtığı buharlaşma nedeniyle tamamen kurudu.

Hayvanların sulanması amacıyla kullanılan göletin su seviyesi, yeterli yağışların olmaması ve sıcak havalar nedeniyle haziran ayından itibaren düşmeye başladı. Kısa süreli sağanak geçişleri fayda sağlamadı; göleti besleyen su kaynaklarının kuruması sonucu göletin suyu tamamen çekildi.

Kuruma nedeniyle göletin bazı bölümleri sazlıklarla kaplanırken, bazı alanlarda irili ufaklı çatlaklar oluştu. Çevredeki besiciler, göletteki su kaybı nedeniyle hayvanlarını farklı su kaynaklarından sulamaya çalışıyor.

Kentte son yılların en kurak dönemi yaşanırken, daha önce de Tunca Nehri'nin bazı bölümlerinde aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle su akışı durmuştu. Çok sayıda baraj ve göletin kuruma noktasına geldiği kentte, tarımsal üretim ve hayvancılık önemli ölçüde olumsuz etkilendi.

Musabeyli Göleti'ndeki kuruma, bölgedeki su kaynaklarının sürdürülebilirliği ve yerel ekonomik faaliyetler açısından endişe yaratıyor.

Edirne'de merkeze bağlı Musabeyli köyünde bulunan gölet, kuraklık ve sıcaklara bağlı yaşanan buharlaşma nedeniyle tamamen kurudu.