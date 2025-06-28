DOLAR
39,84 0%
EURO
46,74 0%
ALTIN
4.197,3 0%
BITCOIN
4.273.868,18 -0,07%

Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Edirne'deki orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 21:43
Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, Ömeroba köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, yangın söndürme ekiplerinin yoğun çabalarıyla kontrol altına alındı.

Yangının sebebi henüz belirlenememişken, olayın ardından bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve jandarma takviye gönderildi.

Alevlere, bir yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve su tankeri ile müdahale edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla 3 farklı noktaya sıçramış olsa da, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği müdahale sonucunda kontrol altına alındı.

Bölgede yangın sonrası soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı'da Tıra Çarpan Araçta 5 Özel Harekat Kursiyerinden 2'si Hayatını Kaybetti
2
Kars'ta Kızıl Sincaplar Millet Bahçesini Canlandırdı
3
Mersin'de Ağız ve Diş Sağlığına Dikkat Çeken 'Bilim Kafe' Etkinliği Düzenlendi
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Dünyanın Gidişatında Güçlü Bir Rol Oynayacağız'
5
Filistin Mücadelesinin Meşruiyeti: İstanbul'da Önemli Rapor Tanıtıldı
6
Muş Valisi Çakır, Doğaseverlerle Yürüyüşte Buluştu
7
İstanbul'da Hastanede Haksız Kazanç Sağlayan 11 Zanlı Yakalandı

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?