Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, Ömeroba köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, yangın söndürme ekiplerinin yoğun çabalarıyla kontrol altına alındı.

Yangının sebebi henüz belirlenememişken, olayın ardından bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve jandarma takviye gönderildi.

Alevlere, bir yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve su tankeri ile müdahale edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla 3 farklı noktaya sıçramış olsa da, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği müdahale sonucunda kontrol altına alındı.

Bölgede yangın sonrası soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.