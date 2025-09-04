Edirne'de Otluk Yangını Yerleşime Sıçramadan Söndürüldü

Yıldırım Mahallesi'ndeki yangın itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Edirne'de Yıldırım Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Bir grup vatandaş da, bölgede bulunan arı kovanlarına yangının sıçramaması için itfaiye ekiplerine destek verdi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, yaklaşık bir saatlik müdahale ile yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.