DOLAR
41,17 0%
EURO
48,09 -0,06%
ALTIN
4.685,7 0,61%
BITCOIN
4.569.594,54 1,05%

Edirne'de Otluk Yangını Yerleşime Sıçramadan Söndürüldü

Edirne Yıldırım Mahallesi'ndeki otluk yangını, itfaiye ve polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yerleşimlere sıçramadan yaklaşık bir saatte söndürüldü.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 12:54
Edirne'de Otluk Yangını Yerleşime Sıçramadan Söndürüldü

Edirne'de Otluk Yangını Yerleşime Sıçramadan Söndürüldü

Yıldırım Mahallesi'ndeki yangın itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Edirne'de Yıldırım Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Bir grup vatandaş da, bölgede bulunan arı kovanlarına yangının sıçramaması için itfaiye ekiplerine destek verdi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, yaklaşık bir saatlik müdahale ile yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Orman Yangını: Yığılca Hasanlar Hecinler'de Müdahale
2
Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar
3
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
4
İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı
5
Ed Husic'ten Çifte Vatandaşlara: İsrail Ordusuna Katılmayın
6
Faruk Acar: Şanlıurfa'da Komisyon Türkiye Genelinde Büyük Destek Görüyor

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor