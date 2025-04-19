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Edirne'de Otomobil Tarla İçine Devrildi: Sürücü Ağır Yaralı

Edirne'de otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Olayla ilgili sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 20:01
Edirne'de Otomobil Tarla İçine Devrildi: Sürücü Ağır Yaralı

Edirne'de Korkunç Kaza: Otomobil Tarlaya Devrildi

Edirne'de meydana gelen bir kazada, otomobilin yoldan çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Olay, Hamzabeyli Sınır Kapısı istikametinden kent merkezine doğru ilerleyen H.B. yönetimindeki 39 AB 617 plakalı otomobilin, Hıdırağa köyü yakınlarında yoldan çıkarak devrilmesi ile gerçekleşti.

Kaza sonrası bölgeye trafik, jandarma ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay Yeri İncelemesi Devam Ediyor

Yetkililer, kazanın sebebi ile ilgili detaylı bir inceleme başlatarak, olayın nasıl gerçekleştiğine dair bilgi edinmeye çalışıyor.

Edirne'de yoldan çıkarak tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza yerine jandarma...

Edirne'de yoldan çıkarak tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Edirne'de yoldan çıkarak tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza yerine jandarma...

Edirne'de yoldan çıkarak tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

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