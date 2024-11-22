DOLAR
34,56 -0,23%
EURO
36,22 -0,01%
ALTIN
2.994,34 -1,18%
BITCOIN
3.418.789,1 -0,85%

Edirne'de PKK Üyesi Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir PKK üyesi güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 09:58
Edirne'de PKK Üyesi Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

Edirne'de PKK Üyesi Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

Edirne'de, güvenlik güçleri tarafından yapılan başarılı bir operasyonla, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Askeri Yasak Bölgedeki Operasyon

Güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede gerçekleştirdikleri operasyonda, terör örgütü PKK üyesi F.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı öğrenildi.

Şu anda zanlının jandarmadaki işlemleri devam etmektedir. Bu yakalama, güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Güvercin Kümesinde 5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
2
Pakistan'da Şii Müslümanlarına Yönelik Saldırıda Ölü Sayısı 42'ye Yükseldi
3
Maltepe'de Kurye Saldırısına Uğradı: Demir Çubuk Dehşeti
4
İzmir'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
5
Edirne'de FETÖ ile İlişkili 2 Şüpheli Yakalandı
6
Kültür ve Turizm Bakanlığı 2025 Bütçe Görüşmeleri Başladı
7
Bartın'da Dronla Yakalanan Kurt Saldırısı Şok Etti

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar