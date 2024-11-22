Edirne'de PKK Üyesi Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

Edirne'de, güvenlik güçleri tarafından yapılan başarılı bir operasyonla, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Askeri Yasak Bölgedeki Operasyon

Güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede gerçekleştirdikleri operasyonda, terör örgütü PKK üyesi F.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı öğrenildi.

Şu anda zanlının jandarmadaki işlemleri devam etmektedir. Bu yakalama, güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.