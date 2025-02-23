Edirne'de Plakasını Bantla Kapatana Cezai İşlem

Edirne'de Hatalı Park Eden Sürücüye Ceza

Edirne'de, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Denetleme Şubesi ekipleri, Darülhadis Caddesi'nde hatalı park eden bir panelvanın sürücüsüne ulaşmak için plakasını sistemden sorguladı. Yapılan incelemede, plakanın sistemde kaydedilmediği görüldü.

Ekibin plakanın arka tarafında yaptığı detaylı incelemede ise orijinal plakanın üzerindeki "F" harfinin siyah bantla "E" harfine dönüştürüldüğü belirlendi. Bu durum sürücü için sıkıntılı bir anı başlattı.

Sürücünün Yanıtı ve Cezai İşlem

Aracının yanına çağrılan sürücü M.T, plakasını kendisinin bantla kapatmadığını savunsa da, ekipler kanun çerçevesinde işlem başlattı. Para cezası uygulanan M.T., ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

Yetkililer, plaka manipülasyonunun suç teşkil ettiğini ve bu tür davranışların kayıtlı düşük suç oranlarını yok edebileceğini vurguladı.

Edirne'de aracının plakasını bantla kapatıp orijinalindeki "F" harfini siyah bantla "E" harfine dönüştüren sürücüye para cezası uygulandı.