Edirne'de Polis Tiyatrosu: 'Yarınlara Geç Kalmadan' ile Uyuşturucuyla Mücadele

Yayın Tarihi: 21.08.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 10:44
Edirne'de emniyet mensuplarından oluşan tiyatro grubu, valilik öncülüğündeki çalışmalara destek amacıyla sahnelediği oyunla uyuşturucuyla mücadelede aile ilişkilerinin önemini vurgulamaya devam ediyor.

"Yarınlara Geç Kalmadan" Trakya Üniversitesi'nde sahnelendi

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un eşi polis memuru Aynur Karaburun tarafından gönüllü emniyet mensupları ve ailelerinden kurulan grup, yaz döneminde ara verdikleri çalışmalara yeniden başladı. Grup, "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı tiyatro oyununu Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde emniyet mensupları ve aileleri için sahneledi.

Oyun, ebeveynlerinin ilgisizliği nedeniyle uyuşturucuyla tanışan Murat isimli lise öğrencisinin hikayesini anlatıyor ve izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, gösterim sonrası yaptığı konuşmada oyunun bugüne kadar Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 10 binden fazla kişi tarafından izlendiğini söyledi. Karaburun, "Bir kişiyi bile etkileyebilirsek başarıyı sağladık demektir. Günün sonunda bir tane Murat'ı kaybetmezsek biz başarılıyız. Kaybedecek bir evladımız bile yok. Polislik sadece suçluyu kovalamak, ceza kesmek, çatışmak değil, polisliğin içinde bu da var." dedi.

Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, beklentilerinin üzerinde bir oyun izlediğini belirterek, hukuk fakültelerinde anlatılan önleyici kolluk anlayışının, sanatla harmanlanmış güzel bir örneğini gördüklerini ifade etti: "Bugün önleyici kolluğun sanatla harmanlanmış güzel bir örneğini izledik. Sanatla iç içe geçmiş bir teşkilatı kıymetli müdürümüzün liderliğinde görmekten son derece mutluyum."

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci de projenin tüm Türkiye'de yankı uyandırdığını belirterek, "Son 2 yılda emniyetin güler yüzünü yoğun temponuza rağmen gösteriyorsunuz. Böyle projelerle de taçlandırıyorsunuz. Emeğinize sağlık." diye konuştu.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak ise performansın beklentinin çok üzerinde olduğunu, bazı sahnelerde ağlamamak için kendini zor tuttuğunu dile getirdi.

