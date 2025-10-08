Edirne'de Sağanaklar Tunca ve Meriç'in Debisini Yükseltti

Edirne'deki sağanaklar Tunca ve Meriç nehirlerinin debisini artırdı; Tunca 2'den 4 metreküp/saniye, Meriç 51'den 180 metreküp/saniyeye yükseldi.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 13:58
Edirne'de Sağanaklar Tunca ve Meriç'in Debisini Yükseltti

Edirne'de sağanaklar Tunca ve Meriç'i canlandırdı

Edirne'de etkili olan yağışlar, Tunca ve Meriç nehirlerinin debilerini yükseltti. Kuraklık nedeniyle yaz aylarında dip seviyeyi gören nehirlere, kaynağını aldığı Bulgaristan'daki ve Edirne'deki sağanaklar can suyu oldu.

Debideki artış

Son aylarda oldukça düşük seviyede akan ve ay başında debisi saniyede 2 metreküp olarak ölçülen Tunca Nehri'nin debisi yağışlarla saniyede 4 metreküp olarak kaydedildi. Tunca'da su seviyesinin yükselmesi ve kum adacıklarının kaybolmasıyla ördeklerin rahatça yüzebildiği görüldü.

Yağışlarla Meriç Nehri'nin de su seviyesi yükseldi. Nehrin ay başında yapılan ölçümde 51 metreküp/saniye olan debisi 180 metreküp/saniye'ye çıktı.

Vatandaşların görüşü ve tarıma etkisi

Kentteki yağışlar vatandaşları sevindirdi. Vatandaşlardan Nuri Avcı, AA muhabirine, son yağışlardan memnun kaldıklarını söyledi. Yağışların devam edeceğini duyduklarını belirten Avcı, 'Bunu duymamız bizi mutlu etti. Yaz ayı kuraklık nedeniyle kötü geçti.' dedi.

Avcı, son yağışların tarımla uğraşan üreticiye de katkıda bulunacağını dile getirdi. Çiftçilerin ekim ayında tarlalarını hazırlamaya başlayacağını anlatan Avcı, 'Tarlasına ekim yapacak üretici bu yağmurdan faydalanabilir. Kuraklık nedeniyle bu yıl bahçelerde ürün de yetişmedi, bu yağmur ancak baraj ve göletlerdeki suya katkı sundu. Yer altı sularını doldurup onları destekledi.' diye konuştu.

