Edirne'de Sahte Polis Kimliğiyle Yakalanan Kurye Gözaltına Alındı

Edirne Uzunköprü'de sahte "komiser yardımcısı" polis kimliğiyle yakalanan kurye S.U. (19), "resmi belgede sahtecilik" suçuyla gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 10:20
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki denetimler sırasında şüpheli davranış sergileyen S.U. (19)'yu durdurdu.

Yapılan kontrolde, şüphelinin cüzdanında adına düzenlenmiş "komiser yardımcısı" rütbesinde sahte polis kimliği bulunduğu tespit edildi.

Olayın ardından S.U. gözaltına alınarak hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyet kayıtlarına göre, şüphelinin daha önce "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek" suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.

Soruşturma sürüyor

Konu ile ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

