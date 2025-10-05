Edirne'de Sahte Polis Kimliğiyle Yakalanan Kurye Gözaltına Alındı

Edirne Uzunköprü'de sahte polis kimliğiyle yakalanan kurye gözaltına alındı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki denetimler sırasında şüpheli davranış sergileyen S.U. (19)'yu durdurdu.

Yapılan kontrolde, şüphelinin cüzdanında adına düzenlenmiş "komiser yardımcısı" rütbesinde sahte polis kimliği bulunduğu tespit edildi.

Olayın ardından S.U. gözaltına alınarak hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyet kayıtlarına göre, şüphelinin daha önce "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek" suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.

Soruşturma sürüyor

Konu ile ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi.