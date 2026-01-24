Edirne'de Sanal Kumarla Mücadelede YEDAM'ın Yüksek Başarısı

Edirne'de sanal kumar bağımlılığına karşı etkili mücadele

Yeşilay Edirne Şubesi ve YEDAM Edirne, sanal kumar bağımlılığı ile mücadelede yüksek başarı oranı elde ettiklerini açıkladı. Kurumlar, bağımlılara hem psikolojik hem de sosyal destek sağlandığını vurguluyor.

Eğitim ve danışmanlık çalışmaları

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, yürütülen eğitim çalışmalarıyla geçen yıl 45 bin 961 öğrenciye ulaştıklarını, ayrıca 2 bin 294 yetişkine yönelik çeşitli eğitimler verdiklerini belirtti. Bayrak, bu çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

YEDAM'daki tedavi başarısı

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Edirne Şubesi'nde görev yapan sosyal hizmet uzmanı Dilara Akgün Tamer, kumar bağımlılığı tedavilerinin devam ettiğini söyledi. Tamer, "Kumar bağımlılığı tedavisi gören 10 kişiden 8’inde başarılı oluyoruz. YEDAM’lardaki verilerimiz bunu gösteriyor. Bu süreçte hem psikolojik hem de sosyal hizmet desteğiyle bağımlı bireylere ve ailelerine destek sağlıyoruz. Kumar bağımlılığının bir hastalık olduğunu ve belirtilerini anlatıyoruz" dedi.

Toplantıya katılan yetkililer

Toplantide, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Mehmed Zahid Talha Arar ile kurum personeli de hazır bulundu. Kurumlar, farkındalık ve tedavi çalışmalarını sürdürme kararlılığında olduklarını bildirdi.

EDİRNE’DE SANAL KUMARLA MÜCADELE