Edirne'de Saraçlar Caddesi İçin Sokak Sağlıklaştırma Projesi Başlatıldı

Edirne'nin Kalbi Saraçlar Caddesi Yenileniyor

Edirne'de, şehrin en işlek noktalarından biri olan Saraçlar Caddesi için kapsamlı bir Sokak Sağlıklaştırma Projesi hayata geçirildi. Proje, Edirne Valisi Yunus Sezer'in öncülüğünde başlatıldı ve tarihi dokunun korunmasını hedefliyor.

Projenin Amaçları

Bu proje ile birlikte şu sorunların çözümü amaçlanıyor:

Cephe sürekliliği ve bütünlüğünün sağlanması

Yaya akışının kesintiye uğramaması

Yetersiz kent mobilyalarının iyileştirilmesi

Dükkan önlerinin kontrolsüz kullanımının engellenmesi

Tabelalardaki uyumsuzlukların giderilmesi

Yeni yapıların tarihi dokuya uyumlu hale getirilmesi

Peyzajda yeşil alan eksikliğinin giderilmesi

Tarihi Yapıların Korunması

Saraçlar Caddesi'ndeki 210 yapı arasında 105'inin tescilli olduğu tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, bu yapıların orijinal kimlikleri yeniden kazandırılacak. Rölöve çalışmaları sayesinde, kullanıma devam eden yapılardaki bozulmalar minimize edilecek.

Uygulama Aşamaları

Projede şu adımlar atılacak:

Sonradan yapılan kaplamaların kaldırılması

Pencerelerin doğramalarının yenilenmesi

Eski dükkan doğramalarının ahşap ile değiştirilmesi

Tabelaların düzenli bir şekilde asılması

Görsel kirlilik yaratan unsurların taşınması

Esnaf ve Vatandaş Görüşleri

Caddedeki esnaflardan Betül Genişkol, projenin Edirne için önemli olduğunu ifade ederek, "Güzel binalar üzerindeki çirkin tabelaların kaldırılması ile cadde daha çekici hale gelecek." dedi.

Öte yandan Ömer Gacal, "Saraçlar Caddesi'nin güzelleşmesini destekliyoruz; sonuçları sabırsızlıkla bekliyoruz." diye belirtti. Aslan Kerimler ise, "Geç kalınan proje bir an evvel tamamlanmalı. Valimiz, böyle güzel hizmetler sunduğu için teşekkür ederiz." ifadesinde bulundu.

İki Yılda Tamamlanması Bekleniyor

Projenin tamamlanmasının yaklaşık iki yıl sürmesi öngörülüyor. Çilingirler ve Balıkpazarı caddeleri de projeye dahil edilecek.

Projeyle birlikte Edirne'nin tarihi ve kültürel mirasının korunması ve geliştirilmesi hedefleniyor.

Edirne'de, Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi başladı. Cephe sürekliliğinin ve bütünlüğünün korunması, yaya aksının kesintiye uğramaması, kent mobilyalarının yetersizliği, dükkan önlerinin kontrolsüz kullanımı, tabelalardaki uyumsuzluk, yeni yapı elemanların tarihsel dokuya uymaması, peyzajda yeşil eksikliği, niteliksiz eklentilerin yapı bütününde oluşturduğu görsel kirliliğin önlenmesi amacıyla "şehrin kalbi" konumundaki trafiğe kapalı cadde Saraçlar'da çalışma başlatıldı.

Edirne'de, Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi başladı. Cephe sürekliliğinin ve bütünlüğünün korunması, yaya aksının kesintiye uğramaması, kent mobilyalarının yetersizliği, dükkan önlerinin kontrolsüz kullanımı, tabelalardaki uyumsuzluk, yeni yapı elemanların tarihsel dokuya uymaması, peyzajda yeşil eksikliği, niteliksiz eklentilerin yapı bütününde oluşturduğu görsel kirliliğin önlenmesi amacıyla "şehrin kalbi" konumundaki trafiğe kapalı cadde Saraçlar'da çalışma başlatıldı.

Edirne'de, Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi başladı. Cephe sürekliliğinin ve bütünlüğünün korunması, yaya aksının kesintiye uğramaması, kent mobilyalarının yetersizliği, dükkan önlerinin kontrolsüz kullanımı, tabelalardaki uyumsuzluk, yeni yapı elemanların tarihsel dokuya uymaması, peyzajda yeşil eksikliği, niteliksiz eklentilerin yapı bütününde oluşturduğu görsel kirliliğin önlenmesi amacıyla "şehrin kalbi" konumundaki trafiğe kapalı cadde Saraçlar'da çalışma başlatıldı.

Edirne'de, Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi başladı. Cephe sürekliliğinin ve bütünlüğünün korunması, yaya aksının kesintiye uğramaması, kent mobilyalarının yetersizliği, dükkan önlerinin kontrolsüz kullanımı, tabelalardaki uyumsuzluk, yeni yapı elemanların tarihsel dokuya uymaması, peyzajda yeşil eksikliği, niteliksiz eklentilerin yapı bütününde oluşturduğu görsel kirliliğin önlenmesi amacıyla "şehrin kalbi" konumundaki trafiğe kapalı cadde Saraçlar'da çalışma başlatıldı.

Edirne'de, Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi başladı. Cephe sürekliliğinin ve bütünlüğünün korunması, yaya aksının kesintiye uğramaması, kent mobilyalarının yetersizliği, dükkan önlerinin kontrolsüz kullanımı, tabelalardaki uyumsuzluk, yeni yapı elemanların tarihsel dokuya uymaması, peyzajda yeşil eksikliği, niteliksiz eklentilerin yapı bütününde oluşturduğu görsel kirliliğin önlenmesi amacıyla "şehrin kalbi" konumundaki trafiğe kapalı cadde Saraçlar'da çalışma başlatıldı.

Edirne'de, Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi başladı. Cephe sürekliliğinin ve bütünlüğünün korunması, yaya aksının kesintiye uğramaması, kent mobilyalarının yetersizliği, dükkan önlerinin kontrolsüz kullanımı, tabelalardaki uyumsuzluk, yeni yapı elemanların tarihsel dokuya uymaması, peyzajda yeşil eksikliği, niteliksiz eklentilerin yapı bütününde oluşturduğu görsel kirliliğin önlenmesi amacıyla "şehrin kalbi" konumundaki trafiğe kapalı cadde Saraçlar'da çalışma başlatıldı.

Edirne'de, Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi başladı. Cephe sürekliliğinin ve bütünlüğünün korunması, yaya aksının kesintiye uğramaması, kent mobilyalarının yetersizliği, dükkan önlerinin kontrolsüz kullanımı, tabelalardaki uyumsuzluk, yeni yapı elemanların tarihsel dokuya uymaması, peyzajda yeşil eksikliği, niteliksiz eklentilerin yapı bütününde oluşturduğu görsel kirliliğin önlenmesi amacıyla "şehrin kalbi" konumundaki trafiğe kapalı cadde Saraçlar'da çalışma başlatıldı.

Edirne'de, Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla cephe sürekliliğinin ve bütünlüğünün korunması, yaya aksının kesintiye uğramaması, kent mobilyalarının yetersizliği, dükkan önlerinin kontrolsüz kullanımı, tabelalardaki uyumsuzluk, yeni yapı elemanların tarihsel dokuya uymaması, peyzajda yeşil eksikliği, niteliksiz eklentilerin yapı bütününde oluşturduğu görsel kirliliğin önlenmesi amacıyla "şehrin kalbi" konumundaki trafiğe kapalı cadde Saraçlar'da çalışma başlatıldı.

Edirne'de, Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla cephe sürekliliğinin ve bütünlüğünün korunması, yaya aksının kesintiye uğramaması, kent mobilyalarının yetersizliği, dükkan önlerinin kontrolsüz kullanımı, tabelalardaki uyumsuzluk, yeni yapı elemanların tarihsel dokuya uymaması, peyzajda yeşil eksikliği, niteliksiz eklentilerin yapı bütününde oluşturduğu görsel kirliliğin önlenmesi amacıyla "şehrin kalbi" konumundaki trafiğe kapalı cadde Saraçlar'da çalışma başlatıldı.

Edirne'de, Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla cephe sürekliliğinin ve bütünlüğünün korunması, yaya aksının kesintiye uğramaması, kent mobilyalarının yetersizliği, dükkan önlerinin kontrolsüz kullanımı, tabelalardaki uyumsuzluk, yeni yapı elemanların tarihsel dokuya uymaması, peyzajda yeşil eksikliği, niteliksiz eklentilerin yapı bütününde oluşturduğu görsel kirliliğin önlenmesi amacıyla "şehrin kalbi" konumundaki trafiğe kapalı cadde Saraçlar'da çalışma başlatıldı.

Edirne'de, Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla cephe sürekliliğinin ve bütünlüğünün korunması, yaya aksının kesintiye uğramaması, kent mobilyalarının yetersizliği, dükkan önlerinin kontrolsüz kullanımı, tabelalardaki uyumsuzluk, yeni yapı elemanların tarihsel dokuya uymaması, peyzajda yeşil eksikliği, niteliksiz eklentilerin yapı bütününde oluşturduğu görsel kirliliğin önlenmesi amacıyla "şehrin kalbi" konumundaki trafiğe kapalı cadde Saraçlar'da çalışma başlatıldı.