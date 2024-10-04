DOLAR
34,25 -0,34%
EURO
37,81 0,3%
ALTIN
2.930,25 -0,58%
BITCOIN
2.103.292,77 -1,11%

Edirne'de Saraçlar Caddesi İçin Sokak Sağlıklaştırma Projesi Başlatıldı

Edirne'nin tarihi caddesi Saraçlar, sağlıklaştırma projesiyle yenileniyor. Esnaf ve vatandaşlar destekliyor.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 10:32
Edirne'de Saraçlar Caddesi İçin Sokak Sağlıklaştırma Projesi Başlatıldı

Edirne'nin Kalbi Saraçlar Caddesi Yenileniyor

Edirne'de, şehrin en işlek noktalarından biri olan Saraçlar Caddesi için kapsamlı bir Sokak Sağlıklaştırma Projesi hayata geçirildi. Proje, Edirne Valisi Yunus Sezer'in öncülüğünde başlatıldı ve tarihi dokunun korunmasını hedefliyor.

Projenin Amaçları

Bu proje ile birlikte şu sorunların çözümü amaçlanıyor:

  • Cephe sürekliliği ve bütünlüğünün sağlanması
  • Yaya akışının kesintiye uğramaması
  • Yetersiz kent mobilyalarının iyileştirilmesi
  • Dükkan önlerinin kontrolsüz kullanımının engellenmesi
  • Tabelalardaki uyumsuzlukların giderilmesi
  • Yeni yapıların tarihi dokuya uyumlu hale getirilmesi
  • Peyzajda yeşil alan eksikliğinin giderilmesi

Tarihi Yapıların Korunması

Saraçlar Caddesi'ndeki 210 yapı arasında 105'inin tescilli olduğu tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, bu yapıların orijinal kimlikleri yeniden kazandırılacak. Rölöve çalışmaları sayesinde, kullanıma devam eden yapılardaki bozulmalar minimize edilecek.

Uygulama Aşamaları

Projede şu adımlar atılacak:

  • Sonradan yapılan kaplamaların kaldırılması
  • Pencerelerin doğramalarının yenilenmesi
  • Eski dükkan doğramalarının ahşap ile değiştirilmesi
  • Tabelaların düzenli bir şekilde asılması
  • Görsel kirlilik yaratan unsurların taşınması

Esnaf ve Vatandaş Görüşleri

Caddedeki esnaflardan Betül Genişkol, projenin Edirne için önemli olduğunu ifade ederek, "Güzel binalar üzerindeki çirkin tabelaların kaldırılması ile cadde daha çekici hale gelecek." dedi.

Öte yandan Ömer Gacal, "Saraçlar Caddesi'nin güzelleşmesini destekliyoruz; sonuçları sabırsızlıkla bekliyoruz." diye belirtti. Aslan Kerimler ise, "Geç kalınan proje bir an evvel tamamlanmalı. Valimiz, böyle güzel hizmetler sunduğu için teşekkür ederiz." ifadesinde bulundu.

İki Yılda Tamamlanması Bekleniyor

Projenin tamamlanmasının yaklaşık iki yıl sürmesi öngörülüyor. Çilingirler ve Balıkpazarı caddeleri de projeye dahil edilecek.

Projeyle birlikte Edirne'nin tarihi ve kültürel mirasının korunması ve geliştirilmesi hedefleniyor.

Edirne'de, Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi başladı. Cephe sürekliliğinin ve...

Edirne'de, Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi başladı. Cephe sürekliliğinin ve bütünlüğünün korunması, yaya aksının kesintiye uğramaması, kent mobilyalarının yetersizliği, dükkan önlerinin kontrolsüz kullanımı, tabelalardaki uyumsuzluk, yeni yapı elemanların tarihsel dokuya uymaması, peyzajda yeşil eksikliği, niteliksiz eklentilerin yapı bütününde oluşturduğu görsel kirliliğin önlenmesi amacıyla "şehrin kalbi" konumundaki trafiğe kapalı cadde Saraçlar'da çalışma başlatıldı.

Edirne'de, Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi başladı. Cephe sürekliliğinin ve...

Edirne'de, Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi başladı. Cephe sürekliliğinin ve bütünlüğünün korunması, yaya aksının kesintiye uğramaması, kent mobilyalarının yetersizliği, dükkan önlerinin kontrolsüz kullanımı, tabelalardaki uyumsuzluk, yeni yapı elemanların tarihsel dokuya uymaması, peyzajda yeşil eksikliği, niteliksiz eklentilerin yapı bütününde oluşturduğu görsel kirliliğin önlenmesi amacıyla "şehrin kalbi" konumundaki trafiğe kapalı cadde Saraçlar'da çalışma başlatıldı.

Edirne'de, Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi başladı. Cephe sürekliliğinin ve...

Edirne'de, Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi başladı. Cephe sürekliliğinin ve bütünlüğünün korunması, yaya aksının kesintiye uğramaması, kent mobilyalarının yetersizliği, dükkan önlerinin kontrolsüz kullanımı, tabelalardaki uyumsuzluk, yeni yapı elemanların tarihsel dokuya uymaması, peyzajda yeşil eksikliği, niteliksiz eklentilerin yapı bütününde oluşturduğu görsel kirliliğin önlenmesi amacıyla "şehrin kalbi" konumundaki trafiğe kapalı cadde Saraçlar'da çalışma başlatıldı.

Edirne'de, Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi başladı. Cephe sürekliliğinin ve...

Edirne'de, Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi başladı. Cephe sürekliliğinin ve bütünlüğünün korunması, yaya aksının kesintiye uğramaması, kent mobilyalarının yetersizliği, dükkan önlerinin kontrolsüz kullanımı, tabelalardaki uyumsuzluk, yeni yapı elemanların tarihsel dokuya uymaması, peyzajda yeşil eksikliği, niteliksiz eklentilerin yapı bütününde oluşturduğu görsel kirliliğin önlenmesi amacıyla "şehrin kalbi" konumundaki trafiğe kapalı cadde Saraçlar'da çalışma başlatıldı.

Edirne'de, Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi başladı. Cephe sürekliliğinin ve...

Edirne'de, Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi başladı. Cephe sürekliliğinin ve bütünlüğünün korunması, yaya aksının kesintiye uğramaması, kent mobilyalarının yetersizliği, dükkan önlerinin kontrolsüz kullanımı, tabelalardaki uyumsuzluk, yeni yapı elemanların tarihsel dokuya uymaması, peyzajda yeşil eksikliği, niteliksiz eklentilerin yapı bütününde oluşturduğu görsel kirliliğin önlenmesi amacıyla "şehrin kalbi" konumundaki trafiğe kapalı cadde Saraçlar'da çalışma başlatıldı.

Edirne'de, Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi başladı. Cephe sürekliliğinin ve...

Edirne'de, Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi başladı. Cephe sürekliliğinin ve bütünlüğünün korunması, yaya aksının kesintiye uğramaması, kent mobilyalarının yetersizliği, dükkan önlerinin kontrolsüz kullanımı, tabelalardaki uyumsuzluk, yeni yapı elemanların tarihsel dokuya uymaması, peyzajda yeşil eksikliği, niteliksiz eklentilerin yapı bütününde oluşturduğu görsel kirliliğin önlenmesi amacıyla "şehrin kalbi" konumundaki trafiğe kapalı cadde Saraçlar'da çalışma başlatıldı.

Edirne'de, Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi başladı. Cephe sürekliliğinin ve...

Edirne'de, Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi başladı. Cephe sürekliliğinin ve bütünlüğünün korunması, yaya aksının kesintiye uğramaması, kent mobilyalarının yetersizliği, dükkan önlerinin kontrolsüz kullanımı, tabelalardaki uyumsuzluk, yeni yapı elemanların tarihsel dokuya uymaması, peyzajda yeşil eksikliği, niteliksiz eklentilerin yapı bütününde oluşturduğu görsel kirliliğin önlenmesi amacıyla "şehrin kalbi" konumundaki trafiğe kapalı cadde Saraçlar'da çalışma başlatıldı.

Edirne'de, Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer'in...

Edirne'de, Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla cephe sürekliliğinin ve bütünlüğünün korunması, yaya aksının kesintiye uğramaması, kent mobilyalarının yetersizliği, dükkan önlerinin kontrolsüz kullanımı, tabelalardaki uyumsuzluk, yeni yapı elemanların tarihsel dokuya uymaması, peyzajda yeşil eksikliği, niteliksiz eklentilerin yapı bütününde oluşturduğu görsel kirliliğin önlenmesi amacıyla "şehrin kalbi" konumundaki trafiğe kapalı cadde Saraçlar'da çalışma başlatıldı.

Edirne'de, Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer'in...

Edirne'de, Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla cephe sürekliliğinin ve bütünlüğünün korunması, yaya aksının kesintiye uğramaması, kent mobilyalarının yetersizliği, dükkan önlerinin kontrolsüz kullanımı, tabelalardaki uyumsuzluk, yeni yapı elemanların tarihsel dokuya uymaması, peyzajda yeşil eksikliği, niteliksiz eklentilerin yapı bütününde oluşturduğu görsel kirliliğin önlenmesi amacıyla "şehrin kalbi" konumundaki trafiğe kapalı cadde Saraçlar'da çalışma başlatıldı.

Edirne'de, Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer'in...

Edirne'de, Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla cephe sürekliliğinin ve bütünlüğünün korunması, yaya aksının kesintiye uğramaması, kent mobilyalarının yetersizliği, dükkan önlerinin kontrolsüz kullanımı, tabelalardaki uyumsuzluk, yeni yapı elemanların tarihsel dokuya uymaması, peyzajda yeşil eksikliği, niteliksiz eklentilerin yapı bütününde oluşturduğu görsel kirliliğin önlenmesi amacıyla "şehrin kalbi" konumundaki trafiğe kapalı cadde Saraçlar'da çalışma başlatıldı.

Edirne'de, Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer'in...

Edirne'de, Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla cephe sürekliliğinin ve bütünlüğünün korunması, yaya aksının kesintiye uğramaması, kent mobilyalarının yetersizliği, dükkan önlerinin kontrolsüz kullanımı, tabelalardaki uyumsuzluk, yeni yapı elemanların tarihsel dokuya uymaması, peyzajda yeşil eksikliği, niteliksiz eklentilerin yapı bütününde oluşturduğu görsel kirliliğin önlenmesi amacıyla "şehrin kalbi" konumundaki trafiğe kapalı cadde Saraçlar'da çalışma başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

Ziraat Bankası kartı Ekim’de olanı hoplatacak gelişme! 4 sektörden 3.500 TL ödeme yapılacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Ekim de fırtınalar kopartacak kampanya! Çifte kazanç açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emine Erdoğan'dan Normal Doğum Eylem Planı Tanıtımı
2
BM, Gazze'deki Durumu Dehşet Verici Olarak Nitelendiriyor
3
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'dan Nükleer Tehdit
4
İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyinde Karasal Saldırılara Devam Ediyor
5
Gazze'deki Doktorlardan ABD Hükümetine Sert Mektup
6
Edirne'de Saraçlar Caddesi İçin Sokak Sağlıklaştırma Projesi Başlatıldı

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

Ekim de fırtınalar kopartacak kampanya! Çifte kazanç açıklandı

Ziraat Bankası'ndan sonra O banka da gemileri yaktı! Faizler yerin dibinde seyrediyor

Ekim ayında 4A 4B 4C'liye kallavi ödeme! Tutar 20.000 TL'yi geçti! Bugün başvuran 17 Ekim'de alacak

BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!

Yatırımı olanı devlette destekleyecek! Dün sabah yeni destek açıklandı

Ziraat Bankası kartı Ekim’de olanı hoplatacak gelişme! 4 sektörden 3.500 TL ödeme yapılacak

Elinde bu belge bulunana şipşak 5.000 TL ödeme! Gelir ve başvuru şartı bulunmayacak