Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde İşçi Türk Bayrağını Öperek Kaldırdı

İskele geçişinde duygu dolu ve saygı dolu anlar

Edinilen bilgiye göre, Saraçlar Caddesi'nde yürütülen sokak sağlıklaştırma çalışmaları sırasında anlamlı bir olay yaşandı. Ayaklı iskelenin caddeden geçirilmesi esnasında, cadde boyunca asılı bulunan Türk bayraklarının bulunduğu noktada platforma çıkan bir işçi, bayrağın zarar görmemesi için önce Türk bayrağını öperek kaldırdı.

İşçi, gösterdiği özenle bayrağı bulunduğu yerden nazikçe alarak güvenli bir noktaya yerleştirdi. Bu dikkatli müdahalenin ardından iskele geçişi sorunsuz şekilde tamamlandı.

O anlar çevrede bulunan vatandaşların dikkatinden kaçmadı; bazı kişiler cep telefonlarıyla bu duyarlı davranışı kayda aldı. Bayrağa gösterilen saygı, hem çalışanlar hem de vatandaşlar tarafından alkışlandı.

Yetkililer, Saraçlar Caddesi'nde yürütülen sokak sağlıklaştırma çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde devam ettiğini ve çalışmalar süresince çevreye ile ortak değerlere azami hassasiyet gösterildiğini belirtti.

