Edirne'de 'Selefi Anlayışlar Sempozyumu' Trakya Üniversitesi'nde Başladı

Edirne'de "Tarihsel ve Aktüel Boyutlarıyla Selefi Anlayışlar Sempozyumu" başladı

Trakya Üniversitesi (TÜ) İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen sempozyum, TÜ Balkan Kongre Merkezi'nde başladı. Açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve üniversite tanıtım filminin gösterimi ile sürdü.

Açılış konuşmaları ve Edirne'nin önemi

Vali Yunus Sezer, Osmanlı'ya başkentlik yapmış olan ve Balkanlar'a açılan kapı konumundaki Edirne'nin ilim ve irfan geleneğiyle İslam düşüncesinin önemli durak noktalarından biri olduğunu vurguladı. Sezer, düzenlenen toplantının geçmişin ilim mirasını geleceğe taşıma açısından önemli olduğunu belirtti.

Vali Sezer, "Farklı üniversitelerden gelen akademisyenlerimiz hem ilmi hem de toplumsal açıdan önemli bir konuyu çok yönlü bir biçimde değerlendireceklerdir. Bu tür toplantılar sadece akademik paylaşımlar için değil aynı zamanda sağlıklı dini anlayışların topluma aktarılması adına da önem ve kıymet arz etmektedir." diye konuştu.

Gençlere yönelik uyarılar ve çağrı

Sezer, toplumun dini yönelimlerinin doğru anlaşılmasının ve sağlıklı yönlendirmelerin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Özellikle genç nesillerin inanç bunalımı, fikir karmaşası ile dijital dünyanın yarattığı zihinsel ve ahlaki tahribatla karşı karşıya olduğunu, bu nedenle iman konusunun her zamankinden daha önemli hale geldiğini ifade etti.

Sezer, dijital platformlarda yayılan söylemlere karşı gençlere hitap edecek dil ve içerik oluşturulmasının gerekliliğini vurgulayarak, "Bir cephe oluşturmak lazım. Artık itikadı meseleleri tartışmanın çok ötesinde iman meselesi konuşuluyor. Sosyal medyada, dijital platformlarda eline kamerayı alan ekranların başına geçiyor ve ahkam kesiyor. Bunları seyreden milyonlar ve milyarlar var. Bugün gençlerimizin karşı karşıya kalmış olduğu mesele çok vahim bir meseledir. Çağın ve yüzyılımızın gereklerini içerecek şekilde gençlere hitap edecek dil ve içerik oluşturmak lazım. Karşıda sürekli saldıran bir cephe var, bunların karşısında duracak bir cephe oluşturmak lazım." dedi.

Filistin vurgusu

Vali Sezer, Filistin halkının imanının tüm dünyayı etkilediğini belirterek, "Filistin halkının imanı bütün dünyayı kendi etrafından döndüren bir güç haline gelmiştir. İslam ülkeleri haricinde birçok ülkede o imana itaat eden ve etrafında dolanan milyonlar sokağa inmiş ve Filistin meselesinin bayraktarlığını yapmışlardır. Bunun imani olarak ne kadar etkili olduğunu, bir toplumun inançla ayakta durduğu zaman bütün dünyayı etrafında döndürdüğünü görme imkanımız oldu." ifadelerini kullandı.

Diğer katılımcılar ve program detayları

Prof. Dr. Ahmet İshak Demir (Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı) sempozyumun verimli geçmesini diledi. Prof. Dr. Mustafa Hatipler (TÜ Rektörü) ise sempozyumda İslam dünyasını ilgilendiren anlayışların birleştirici bir perspektifle ele alındığını belirtti. Konuşma yapan diğer isimler arasında Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş, Edirne Müftüsü Ercan Aksu, TÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necdet Ünal ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Muhammet Altaytaş yer aldı.

Program Cumartesi günü sona erecek. Sempozyumda 12 oturumda 44 bildiri sunulacak, 20 müzakere toplantısı gerçekleştirilecek. Ayrıca program kapsamında 28. Kelam Ana Bilim Dalları Toplantısı da yapılacak.

Edirne'de, Trakya Üniversitesi (TÜ) İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen "Tarihsel ve Aktüel Boyutlarıyla Selefi Anlayışlar Sempozyumu" başladı.