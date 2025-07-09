Edirne'de Şeyh Şüceaddin Camisi'nin Restorasyonu Devam Ediyor

Edirne'de, Şeyh Şüceaddin Camisinin restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yalnızca minaresinin yıkılmamış kısmı günümüze ulaşan caminin restore edilmesi için çalışmalar Vali Yunus Sezerin talimatıyla başlatıldı.

Tunca Nehri kenarında yer alan tarihi yapının toprak altında kalan bölümleri, yapılan kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor. Özellikle minarenin tamamlanması amacıyla kurulan iskelede titizlikle yürütülen çalışmalarla birlikte, caminin diğer kısımlarının ihyası için de ekipler eş zamanlı olarak görev alıyor.

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, projeye dair bilgi aldı.

Şeyh Şüceaddin Camisi Hakkında

Şeyh Şüceaddin Camisi, II. Murad döneminde mescit ve zaviye olarak inşa edilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1535 yılında camiye dönüştürülen yapı, 1751 yılında yaşanan büyük depremin ardından önemli hasar almıştır. Günümüze ulaşan minaresinin bir bölümü ile caminin mihrap cephesi, Şeyh Şüceaddin Karamani türbesini barındırıyor.

Edirne'de bugüne yalnızca minaresinin yıkılmamış kısmı ulaşan Şeyh Şüceaddin Camisi'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci (sağ 2), camide devam eden restorasyon çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı.

Edirne'de bugüne yalnızca minaresinin yıkılmamış kısmı ulaşan Şeyh Şüceaddin Camisi'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci (sağ 2), camide devam eden restorasyon çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı.