Edirne’de sinir krizi: genç kadın çevreye saldırdı, polis müdahale etti

Olayın detayları

Olay, Edirne’de Şükrüpaşa Mahallesi Mithat Vardar Caddesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sinir krizi geçirerek kontrolünü kaybeden genç kadın B. Ç., çevreye saldırdı.

İddiaya göre B. Ç., bir kokoreç arabasını devirmeye çalıştı ve etrafa zarar verdi. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemleri alarak kaçamaya çalışan B. Ç.'yi kısa bir kovalamacayla yakaladı ve sakinleştirmeye çalıştı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulansta kontrol edilen B. Ç., taburcu edildi. Ancak kısa süre sonra yeniden sinir krizi geçirdi ve polis ekipleri ikinci kez müdahale etti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

