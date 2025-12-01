Edirne’de Sinir Krizi: Genç Kadın Çevreye Saldırdı, Polis Müdahale Etti

Edirne Şükrüpaşa Mahallesi Mithat Vardar Caddesi'nde sinir krizi geçiren B. Ç., kokoreç arabasını devirmeye çalışıp etrafa zarar verdi; polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:51
Edirne’de Sinir Krizi: Genç Kadın Çevreye Saldırdı, Polis Müdahale Etti

Edirne’de sinir krizi: genç kadın çevreye saldırdı, polis müdahale etti

Olayın detayları

Olay, Edirne’de Şükrüpaşa Mahallesi Mithat Vardar Caddesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sinir krizi geçirerek kontrolünü kaybeden genç kadın B. Ç., çevreye saldırdı.

İddiaya göre B. Ç., bir kokoreç arabasını devirmeye çalıştı ve etrafa zarar verdi. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemleri alarak kaçamaya çalışan B. Ç.'yi kısa bir kovalamacayla yakaladı ve sakinleştirmeye çalıştı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulansta kontrol edilen B. Ç., taburcu edildi. Ancak kısa süre sonra yeniden sinir krizi geçirdi ve polis ekipleri ikinci kez müdahale etti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

EDİRNE'DE SİNİR KRİZİ GEÇİREN GENÇ BİR KADININ ÇEVREYE SALDIRMASI ÜZERİNE POLİS EKİPLERİ...

EDİRNE'DE SİNİR KRİZİ GEÇİREN GENÇ BİR KADININ ÇEVREYE SALDIRMASI ÜZERİNE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN KONTROL ALTINA ALINDI.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE AMBULANSTA KONTROL EDİLDİKTEN SONRA TABURCU EDİLEN B.Ç., YENİDEN...

İLGİLİ HABERLER

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt'ta ÜNİDES Sertifika Töreni: Öğrenci Topluluklarına Ödül
2
Van'da 112 ve UMKE Kışa Hazır: Kar Paletli Ambulanslar Görev Başında
3
Yunus Büyükkuşoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu Talas’ta Açılıyor
4
Adana'da Sahte Kimlikle 'Ali Demir Evrensel' Hesabı Açan Firari Hükümlü Yakalandı
5
Osmaniye’de DEAŞ Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
6
Aydın'da Hafta Sonu Yağışları: En Çok Yağış Alan İlçeler Açıklandı
7
Uludağ'da facia: 16 yaşındaki Şahin Öztop düşerek hayatını kaybetti

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL