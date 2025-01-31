Edirne'de Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne'de sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, kentin günlük yaşamını zorlaştırdı. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü bu olumsuz hava koşulları, sürücülerin dikkatli olmalarını gerektiriyor.

Polis Ekiplerinden Uyarılar

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücülere dikkatli seyretmeleri yönünde uyarı yapmaya devam ediyor. Bu durum, bölgede meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek için büyük önem taşıyor.

Tarihi Yapılar Sis Altında

Sisin etkisiyle Selimiye Camisi başta olmak üzere, kentin tarihi yapıları gözden kayboldu. Edirne'nin tarihi ve kültürel zenginlikleri, karanlık ve sisli hava nedeniyle meraklı gözlerden uzak bir görünüm oluşturdu.

Hava Durumu

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü Edirne'de, sisin aralıklarla sürmesi bekleniyor. Bu durum, yerel halkı ve ziyaretçileri etkileyebilir.

Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi. Kentte sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi. Kentte sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.