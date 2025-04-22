Edirne'de Spor Projeleri Akademik Başarısı Artırıyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen 'Okuldan Spora' ve 'Mahalle Ligi' projelerinin öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayarak, bu projelerin akademik başarıyı artırdığını ifade etti.

Sezer, Mahalle Ligi Projesi'nin final maçı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yaklaşık 2 yıldır sürdürülen projelerin il merkezinde ve ilçelerde etkin bir şekilde uygulandığını belirtti. 'Okuldan Spora Projesi ile 9 bin 400 çocuğumuzu evlerinden alarak spor sahalarına götürüyoruz. Amacımız, çocuklarımızın boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmeleri ve hangi branşta yetenekli olduklarını keşfetmeleridir,' dedi.

Projelerin faydalarının kısa sürede görüldüğünü aktaran Sezer, 'Katılan çocukların %80'i ilk defa spor yapıyor. Bu projelerin okuldaki akademik başarıyı artırma, çocukların okula devamını sağlama ve kötü alışkanlıklardan uzak tutma konusunda belirgin bir etkisi oldu,' şeklinde konuştu. Ayrıca, mahallelerin de projeye dahil edilerek Mahalle Ligi Projesi'nin devam ettirildiğini belirtti. Muhtarların kurduğu takımlarla birlikte 4 bin 500 öğrenci bu projeden yararlandı.

Bu yıl 18 takımın katıldığı ortaokullar arası Mahalle Ligi final maçı, Hacıilbey Mensucat Santral ile Gazi Osman Paşa Ortaokulu arasında gerçekleşti. Gazi Osman Paşa Ortaokulu, maçı 2-1 kazanarak şampiyon oldu.

Final karşılaşması sonrası, Hacıilbey Mensucat Santral Ortaokulu öğrencileri, tragik bir olayda yaşamını yitiren Ege İshak Karafidan'ı anarak, onun fotoğrafının bulunduğu tişörtü gösterdiler. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Sezer ve ilgili kurum müdürleri tarafından takdim edildi.

Projelerin geleceği hakkında ise Sezer, 'Bu örnek ve pilot projeleri devam ettireceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum,' dedi.

Edirne'de Mahalle Ligi Projesi'nin finali Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda gerçekleştirildi. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Edirne'de Mahalle Ligi Projesi'nin finali Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda gerçekleştirildi. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.