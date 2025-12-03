Edirne'de Stres Kardiyak MRI Başladı: Gereksiz Anjiyoya Son

Edirne'de kalp damar hastalıklarında tanı ve tedaviyi değiştirecek bir adım atıldı. Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde klinik uygulamaya giren Stres Kardiyak MRI, kalp atardamarlarındaki kan akışını dinamik olarak inceleyerek damar darlıklarının işlevsel etkisini ortaya koyuyor ve tedavi planlarını daha isabetli hâle getiriyor.

Neden önemli?

Stres Kardiyak MR, koroner arter hastalığı şüphesi olan hastalarda kalp kasının kanlanmasını ve duvar hareketlerini stres altında değerlendiriyor. Bu sayede anjiyografi ve stent gibi girişimsel kararlar daha doğru verilebiliyor; amaç gereksiz stent uygulamalarının ve gereksiz anjiyoların önüne geçmek.

Uygulama nasıl yapılıyor?

Uygulamada, kalbin bilgisayarlı görüntüleri alınmadan önce hastaya kalp ritimlerinin değerlendirilmesi ve tedavide kullanılan adenozin verilerek kalbe egzersiz yaptırılıyor. Kalp stres altındayken o damarın beslediği alandaki kan akışında kesinti gözlenirse ve ilacın etkisi geçince bu durum kayboluyorsa stent gerekliliği ortaya çıkıyor; aksi takdirde girişimden kaçınılıyor. Bu süreçte kardiyolog uzmanlarıyla ortak değerlendirme yapılıyor.

Bölgeye etkisi ve uzman görüşleri

Uygulamayı gerçekleştiren ekipten Doç. Dr. Fethi Emre Ustabaşıoğlu, yöntemin anjiyografi öncesi önemli bir yol gösterici olduğunu ve böylece hastaların gereksiz girişimlerden korunabildiğini belirtti. Doç. Dr. Ustabaşıoğlu, 2025 yılının henüz tamamlanmamış olmasına rağmen bu yıl gerçekleştirdikleri sanal anjiyo sayısının 5 bine yaklaştığını ve kalp MRI tetkikinde de 400 sayısına ulaştıklarını vurguladı.

Kasım ayında Edirne ve Trakya Bölgesi'nde ilk kez başarıyla uygulanan Stres Kardiyak MR hakkında konuşan Doç. Dr. Ustabaşıoğlu, orta dereceli damar darlıklarında kan akışının bozulup bozulmadığını göstererek stentin gerçekten gerekli olup olmadığını netleştirdiklerini ifade etti.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, fakültede yürütülen çalışmalarda hastalara en güncel imkanları sunmak için ekipler arası değerlendirmelerin yapıldığını söyledi. Radyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nermin Tunçbilek ise çekimlerin Trakya Bölgesi’nde ilk kez gerçekleştirildiğini ve görüntü değerlendirmesinin özel uzmanlık gerektirdiğini belirtti.

Bu teknolojiyle birlikte Edirne başta olmak üzere Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve çevre illerdeki binlerce hastanın ileri görüntüleme için büyük şehirlere gitme ihtiyacının azalması bekleniyor.

