Edirne'de Sulama Yatırımları Hızlanıyor

Vali Yunus Sezer, Çakmak ve Çömlekköy barajları, Meriç Sulaması ve meralara kurulan sulama sistemleriyle sulama yatırımlarının arttığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 10:44
Edirne Valisi Yunus Sezer, Havsa ilçesine bağlı Abalar köyünde yaptığı açıklamada üreticiye destek amacıyla sulama yatırımlarının artırıldığını söyledi.

Barajlar ve sulama projelerindeki son durum

Sezer, yapımı tamamlanan Çakmak Barajı'nda bu yıl su biriktirmeye başlanacağını, Çömlekköy Barajı'nın ise geçen yıl ihalesinin yapıldığını ve çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini aktardı.

Vali Sezer, ayrıca Meriç Sulaması Projesi ile tarlalarda modern ve verimli sulamaya geçildiğine dikkat çekti.

Güneş enerjisi ve motopomp uygulamaları

Sezer, Tunca Nehri'nden Havsa ve Süloğlu ilçelerine su getirmek için yürütülen çalışmalara değinerek, 'Güneş enerji sistemleriyle beraber motopomplarla suyu göletlere nasıl taşıyabiliriz, onun fizibilite çalışmalarını yaptırıyoruz' dedi.

Vali Sezer, 'Böylece bizim Balkan köyleri dahil olmak üzere Süloğlu'na kadar olan akstaki yerlere su getirebiliriz. Geçen yıl 50'ye yakın küçük sulama göleti yaptık, onları da artırarak devam ettireceğiz' ifadelerini kullandı.

Meralar için örnek projeler ve hedefler

Sezer, meralara yönelik proje başlattıklarını belirterek meraların verimsiz kullanılmasına karşı olduklarını söyledi: 'Meralarda bir, iki ay hayvanların otlatılıp boş kalmasına gönlümüz razı değil.'

'İki meramızda örnek proje yaptık. Biri Havsa diğeri İpsala'da. Meralara sulama sistemleri kurduk. Meralarda yetiştirilen ilk ürünler köylülerimize. Satsınlar köye ortak gelir olsun. Ondan sonra da yem bitkileri ekip hayvanları için kullanabilirler. Bu projeleri bütün köylerimize yapmayı düşünüyoruz' dedi.

Sezer, son olarak 'Köylümüzün yanındayız. Tarım ve Orman Bakanımız ve Cumhurbaşkanı'mızdan ne destek istiyorsak veriyorlar' şeklinde konuştu.

