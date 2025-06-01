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Edirne'de Tarihi Neoklasik Kadın Heykeli Ele Geçirildi

Edirne'de otomobilin bagajında ele geçirilen neoklasik kadın heykeli, müze yetkilileri tarafından 19. yüzyıla ait ikonik bir eser olarak tanımlandı.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 08:20
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 08:20
Edirne'de Tarihi Neoklasik Kadın Heykeli Ele Geçirildi

Edirne'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin bagajında neoklasik döneme ait olduğu belirtilen bir kadın heykeli ele geçirdi. Olay sonucunda üç kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Şubesi'nden dikkat çekici operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, yurt dışına tarihi eser kaçırılacağına dair önemli bir bilgi aldı.

Otomobil durduruldu ve heykel bulundu

Ekiplerin ortak çalışması sonucu, Manisa'dan yola çıkan otomobil Edirne'nin kent girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada bagajdaki çarşafa sarılmış yaklaşık bir metre boyunda mermer kadın heykeli bulundu.

Heykel müzeye teslim edildi

Gözaltına alınan üç zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından gerekli mercilere sevk edildi. Ele geçirilen heykel, müze yetkililerine teslim edildi. Müze yetkilileri, başsız heykelin 19. yüzyıl neoklasik dönem sanatının en ikonik eserlerinden biri olduğunu bildirdi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin bagajında neoklasik döneme ait olduğu belirtilen...

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin bagajında neoklasik döneme ait olduğu belirtilen kadın heykeli ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

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