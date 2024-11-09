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Edirne'de Tırda 24 Kilo 300 Gram Kokain Ele Geçirildi

Edirne'de tırda yapılan operasyonda 24 kilo 300 gram kokain ele geçirildi, tır sürücüsü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 00:22
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 00:26
Edirne'de Tırda 24 Kilo 300 Gram Kokain Ele Geçirildi

Edirne'de Şok Narkotik Operasyonu

Edirne'de gerçekleştirilen bir operasyonda, 24 kilo 300 gram kokain ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarındaki bir tesiste, iki tırda arama yaptı.

Koordineli Çalışma ile Yakalandı

Yapılan arama sırasında, narkotik dedektör köpeği yardımıyla, bir tırın dorsesinde bulunan yemek dolabındaki bidonlar arasında gizlenmiş olan kokain ele geçirildi. Olayla ilgili olarak tır sürücüleri E.K. ve D.Ş. gözaltına alındı.

Yasal Süreç Başladı

Sürücüler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.K. tutuklanırken, D.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne'de tırda yapılan aramada 24 kilo 300 gram kokain ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Edirne'de tırda yapılan aramada 24 kilo 300 gram kokain ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

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