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Edirne'de Traktöre Çarpan Otomobilde Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Edirne'de traktör römorkuna çarpan otomobilde 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 21:12
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 21:22
Edirne'de Traktöre Çarpan Otomobilde Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Edirne'de Ölümcül Trafik Kazası

Edirne'de meydana gelen korkunç bir trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Seyfullah A. idaresindeki H 3200 BC Bulgaristan plakalı otomobil, Hamzabeyli Sınır Kapısı - Edirne yolunun 7. kilometresinde Beycan Ş. yönetimindeki 22 DL 634 plakalı traktörün buğday yüklü römorkuna arkadan çarptı.

Olay Yerine Hızla Ekipler Sevk Edildi

Olayın ardından sağlık, polis ve jandarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yapılan kontrollerde, Seyfullah A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralı yolcu Necmiye A, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaymakam Bilgi Aldı

Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca, traktör sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Trafic Durumu ve Olayın Ardından

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Edirne'de traktörün römorkuna arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edirne'de traktörün römorkuna arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edirne'de traktörün römorkuna arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edirne'de traktörün römorkuna arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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