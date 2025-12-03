Edirne'de Trakya Üniversitesi'nden Hibrit Enerjili Tohum Kurutma Makinesi

Üniversite-sanayi iş birliğiyle geliştirildi, üreticiye ekonomik ve hijyenik çözüm sunuyor

Trakya Üniversitesi ve sanayi ortaklığında geliştirilen hibrit enerjili tohum kurutma makinesi, tohum ıslahında özellikle elit tohumların hijyenik, kontrollü ve canlılığını kaybetmeden kurutulmasına olanak tanıyor. Sistem, sektörde uzun süredir devam eden önemli bir ihtiyaca çözüm sunuyor.

Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Balkan Tohumcular Birliği Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya, tohum ıslahçılarının en büyük sıkıntılarından birinin 5-10 kiloluk küçük partilerdeki tohumları hijyenik ve kontrollü şekilde kurutmak olduğunu belirtti. Kaya, "Tohumluk üretiminde canlılığın korunması hayati önemde. Daha önce beton zeminlerde, plastik örtülerde karışma riskiyle kurutma yapıyorduk. Bu makine hem hijyen sağlıyor hem de istenilen nem oranında kurutma yaparak tüm bu sorunları ortadan kaldırıyor" dedi.

Geliştirilen kurutma makinesi hem güneş enerjisi hem de elektrik kullanan bir hibrit sisteme sahip. Cihaz, tohumları istenilen şartlarda kuruturken ultraviyole ışınlarıyla hastalıklardan ari hale getiriyor ve üreticinin girdi maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan ise Edirne’nin bir tarım şehri olduğunu hatırlatarak, "Tarıma yapılan her yatırım geleceğe büyük katkıdır. Tohum, bitkisel üretimin bel kemiği. Bu nedenle tohumun sağlıklı kurutulması çok kıymetli. Üniversitemizin aktif TEKNOPARK’ı sayesinde sanayi ile ortak projeleri artırmayı hedefliyoruz. Bu tesis tarımsal araştırmalara güç katacaktır" diye konuştu.

Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dinçer Akal, makinenin teknik özelliklerini anlattı. Akal, "Maksimum 50 derece ısı ile en fazla 3 saatte kurutma yapıyoruz. Böylece tohum canlılığını koruyor. Beş ay boyunca sadece güneş enerjisiyle çalışabiliyor, güneş olmadığında ise depolama veya şebekeden destek alıyor" dedi. Sistem tohumları çelik bir kazanda tamamen hijyenik ortamda kurutuyor.

Yerli üretim hibrit enerjili tohum kurutma makinesinin bölgedeki tohumculuk, ıslah çalışmaları ve tarımsal Ar-Ge faaliyetlerine önemli katkı sunması bekleniyor. Ayrıca makine için patent başvurusu yapılacağı belirtildi.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, ÜNİVERSİTE–SANAYİ İŞ BİRLİĞİYLE GELİŞTİRİLEN HİBRİT ENERJİLİ TOHUM KURUTMA MAKİNESİNİN TANITIMINI GERÇEKLEŞTİRDİ. TOHUM ISLAHINDA ÖZELLİKLE KÜÇÜK MİKTARLI ELİT TOHUMLARIN HİJYENİK, KONTROLLÜ VE CANLILIĞINI KAYBETMEDEN KURUTULMASI İÇİN TASARLANAN SİSTEM, SEKTÖRDE UZUN SÜREDİR YAŞANAN ÖNEMLİ BİR İHTİYACA ÇÖZÜM SUNACAK.