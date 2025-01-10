Edirne'de Tren Arızası: Karağaç'a Ulaşım Kesildi

Edirne'de lokomotif arızası nedeniyle Karaağaç'a ulaşım bir süre durdu. Yoğun trafik oluştu, arıza yaklaşık 1 saat sonra giderildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 10:26
Edirne'de Tren Arızası: Karağaç'a Ulaşım Kesildi

Edirne'de Tren Arızası Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Edirne'de bir lokomotif arızası nedeniyle, Tunca Köprüsü üzerinden Karaağaç Mahallesi'ne ulaşım bir süreliğine durdu. Kapıkule Gar Gümrüğü'nden Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine hareket eden yük treni, Tunca Köprüsü'ndeki hemzemin geçitte arızalandı.

Arızanın meydana gelmesiyle birlikte, köprüden geçmek isteyen araçların yoğunluğu arttı. Sürücülerden bazıları, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nden geçerek mahalleye ulaşmayı tercih etti.

Yaklaşık 1 saatlik arıza bakım ve onarım çalışmasının ardından, lokomotifteki sorun giderildi ve yol tekrar trafiğe açıldı.

Olayla ilgili konuşan vatandaşlardan Şenol Toker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Orman İşletme Müdürlüğü'ndeki işime gitmek için bekledim." ifadesini kullandı.

Edirne'de lokomotif arızası nedeniyle hemzemin geçitte Tunca Köprüsü üzerinden Karaağaç...

Edirne'de lokomotif arızası nedeniyle hemzemin geçitte Tunca Köprüsü üzerinden Karaağaç Mahallesi'ne ulaşım bir süre durdu. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından lokomotifteki arıza giderildi, yol trafiğe açıldı.

Edirne'de lokomotif arızası nedeniyle hemzemin geçitte Tunca Köprüsü üzerinden Karaağaç...

Edirne'de lokomotif arızası nedeniyle hemzemin geçitte Tunca Köprüsü üzerinden Karaağaç Mahallesi'ne ulaşım bir süre durdu. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından lokomotifteki arıza giderildi, yol trafiğe açıldı.

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