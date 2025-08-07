DOLAR
Edirne'de Tunca Nehri Kenarında Yangın Kontrol Altına Alındı

Edirne'de Tunca Nehri kenarında çıkan yangın, itfaiye ve TREDAŞ ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 20:39
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 20:39
Edirne'de Tunca Nehri Kenarında Yangın Söndürüldü

Edirne'de, Tunca Nehri kenarında bulunan otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Merkeze bağlı Yolüstü köyünde meydana gelen yangının, nehir kenarındaki elektrik direğinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Alevlerin rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı bölgede, ihbar üzerine itfaiye, jandarma ve Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Yangına anında müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına aldılar, ancak nehir kenarındaki bazı ağaçlar yangından zarar gördü. Yangın sonrası TREDAŞ ekipleri, hasar gören elektrik direğinde onarım çalışmaları gerçekleştirdi.

