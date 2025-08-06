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Edirne'de Tunca Nehri Kuruyarak Tehlike Sinyalleri Veriyor

Edirne'deki kuraklık ve sıcaklıklar Tunca Nehri'nin su akışını durdurdu. Su seviyesindeki düşüş, endişeleri artırıyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 12:55
Edirne'de Tunca Nehri Kuruyarak Tehlike Sinyalleri Veriyor

Edirne'de etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklar, buharlaşmanın artmasına yol açarak kentin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nin bazı bölümlerinde su akışını durdurdu.

Tarımsal sulamanın artmasıyla birlikte, nehirdeki su seviyesi kritik düzeylere geriledi. Su akışının yavaşlaması nedeniyle Sarayiçi bölgesine geçişi sağlayan Kanuni Köprüsü ve Yalnızgöz Köprüsü çevresinde akışın tamamen durduğu gözlemlendi.

Nehir yatağının su kalan kısımları, yosun ve otlarla kaplanırken, düşen su seviyesi çöplerin de ortaya çıkmasına neden oldu. Devlet Su İşleri Suakacağı İstasyonu'ndaki son ölçümler, Tunca Nehri’nin debisinin saniyede 5 metreküp olduğunu gösteriyor. Aynı dönemde, Meriç Nehri'nde de su seviyesindeki düşüş kaydedildi; debi Kirişhane İstasyonu'nda 43 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Yerel halk, su kaynaklarının azalması nedeniyle endişeli. Kent sakinlerinden Volkan Ağaoğlu, son yılların en kurak ve sıcak yazının yaşandığını belirtti ve "Edirne, susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya" ifadesini kullandı. Ağaoğlu, doğanın tahrip edilmesi ve bilinçsiz su kullanımı gibi etkenlerin su kaynaklarını tehdit ettiğini vurguladı.

Başka bir vatandaş, Olcay Aslan, kuraklığın etkilerinin derinlemesine hissedildiğine dikkat çekerek, su kaynaklarının dikkatli kullanılması gerektiğini dile getirdi. "İklim değişikliği ve doğanın temiz tutulmaması bu duruma neden oluyor" dedi.

Besici Hakkı Yıldız ise, kuraklığın hayvancılık ve üretim üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yaptı. 55 yaşındaki Yıldız, daha önce böyle bir kuraklık yaşamadığını ve "Yer altı suları çekildi, nehirler kurudu. 3 aydır iyi bir yağış almadık" dedi.

Edirne'de etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı artan buharlaşma nedeniyle kentin önemli...

Edirne'de etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı artan buharlaşma nedeniyle kentin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nin bazı bölümlerinde su akışı durdu.

Edirne'de etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı artan buharlaşma nedeniyle kentin önemli...

Edirne'de etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı artan buharlaşma nedeniyle kentin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nin bazı bölümlerinde su akışı durdu.

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