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Edirne'de Türk Mutfağı Haftası'nda Tava Ciğer Başarıyla Tanıtıldı

Edirne'de 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında coğrafi işaretli tava ciğer etkinliği gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 13:17
Edirne'de Türk Mutfağı Haftası'nda Tava Ciğer Başarıyla Tanıtıldı

Edirne'de Tava Ciğer Tanıtımı!

Edirne, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde, coğrafi işaretli tava ciğer ile damakları şenlendirdi. Etkinlik, Edirne'nin tarihi ve kültürel mirasını ön plana çıkaran önemli bir organizasyon olarak dikkat çekti.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği'nin kurucu başkanı merhum Bahri Dinar'a ait restoranda gerçekleştirilen bu özel etkinlikte, Edirne'nin meşhur tava ciğeri pişirilip ekmek arası olarak katılımcılara ikram edildi.

Etkinlikte Öne Çıkanlar

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, etkinlikte yaptığı konuşmada, Edirne'nin sadece kültürel eserleriyle değil, aynı zamanda Anadolu'nun lezzetlerini Balkanlar ve Rumeli'ye taşıdığına da vurgu yaptı.

Soytürk, bu yıl “klasik Türk mutfağı” teması ile gerçekleştirilen haftanın başlangıcında, ciğer sarma, kuru fasulye ve pilav gibi geleneksel lezzetlerin yanı sıra, Edirne'nin gözdesi tava ciğerini tanıttıklarını aktardı. Ayrıca, merhum Bahri Dinar'ı anarak, onun tava ciğerin ulusal ve uluslararası alanda tanınmasındaki katkılarına da değindi.

Uğurcan İmrak, Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı olarak yaptığı açıklamada, tava ciğerin tanıtımına devam ettiklerini belirterek, “Rahmetli Bahri ağabeyin dediği gibi, yerli ve yabancı ziyaretçilere 'Edirne'ye gel ciğerimi ye' diyoruz.” dedi.

Bu anlamlı etkinlik, yerel lezzetlerin tanıtımı açısından büyük önem taşırken, Edirne mutfağının zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Edirne'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında coğrafi işaretli tava ciğer tanıtıldı. İl Kültür ve...

Edirne'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında coğrafi işaretli tava ciğer tanıtıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, gazetecilere açıklama yaptı.

Edirne'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında coğrafi işaretli tava ciğer tanıtıldı. İl Kültür ve...

Edirne'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında coğrafi işaretli tava ciğer tanıtıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, gazetecilere açıklama yaptı.

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