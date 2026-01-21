Edirne'de Üçüz Buzağılara Altınlı Tebrik

Edirne Orhaniye'de doğan üçüz buzağılara Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse altın taktı; anne ve yavruların sağlık kontrolleri yapıldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 15:47
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 15:53
Edirne'de Üçüz Buzağılara Altınlı Tebrik

Edirne'de Üçüz Buzağılara Altınlı Tebrik

Orhaniye'de sağlıklı doğum, dikkatli takip

Edirne merkeze bağlı Orhaniye köyünde bir işletmede dünyaya gelen üçüz buzağılara Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse tarafından altın takıldı.

Köse, ziyaret ettiği besi işletmesinde Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi veteriner hekimleri ile birlikte anne inek ve dünyaya gelen üçüz buzağıların sağlık kontrollerini gerçekleştirdi. Yapılan muayenede anne ile yavruların sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi.

Veteriner hekimler, yetiştiriciye doğum sonrası süreçte dikkat edilmesi gereken bakım, besleme, barınma ve hijyen konularında bilgilendirme yaptı. Özellikle üçüz doğumlarda annenin beslenmesinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Yetkililer, üçüz buzağı doğumunun hayvancılık açısından nadir ve sevindirici bir gelişme olduğunu belirterek, bu tür olayların hem yetiştiriciye moral verdiğini hem de bölgedeki hayvansal üretim açısından önemli bir kazanım sağladığını ifade etti.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin anne ve buzağıların sağlık durumlarını yakından takip etmeyi sürdüreceği bildirildi.

ORHANİYE KÖYÜNDE BİR İŞLETMEDE ÜÇÜZ BUZAĞI DÜNYAYA GELMİŞTİ (ARŞİV)

ORHANİYE KÖYÜNDE BİR İŞLETMEDE ÜÇÜZ BUZAĞI DÜNYAYA GELMİŞTİ (ARŞİV)

ORHANİYE KÖYÜNDE BİR İŞLETMEDE ÜÇÜZ BUZAĞI DÜNYAYA GELMİŞTİ (ARŞİV)

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nemrut Dağı'nda Hasta Kurtarma Operasyonu: 40 Yaşındaki Cihan Kan Hastaneye Kaldırıldı
2
Mahmut Şahin'den 'Tek Ruhsat' Önerisi: Müteahhit Mağduriyetlerine Son
3
Ümraniye'de Yarıyıl Tatili: Spor, Kültür ve Bilim Etkinlikleri
4
Kars'ta Mehmetçik Paletli Kar Aracıyla Mahsur Kalan Yaşlı Hastaya Ulaştı
5
Ali Yerlikaya, Güngören'de Öldürülen Atlas Çağlayan'ın Ailesine Taziye Ziyaretinde
6
İzmir'de Rahim Ağzı Kanseri İçin Pedal Çevrildi
7
Marmaris'te Fırtına Etkisini Sürdürüyor — Meteoroloji Uyardı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları