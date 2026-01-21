Edirne'de Üçüz Buzağılara Altınlı Tebrik

Orhaniye'de sağlıklı doğum, dikkatli takip

Edirne merkeze bağlı Orhaniye köyünde bir işletmede dünyaya gelen üçüz buzağılara Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse tarafından altın takıldı.

Köse, ziyaret ettiği besi işletmesinde Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi veteriner hekimleri ile birlikte anne inek ve dünyaya gelen üçüz buzağıların sağlık kontrollerini gerçekleştirdi. Yapılan muayenede anne ile yavruların sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi.

Veteriner hekimler, yetiştiriciye doğum sonrası süreçte dikkat edilmesi gereken bakım, besleme, barınma ve hijyen konularında bilgilendirme yaptı. Özellikle üçüz doğumlarda annenin beslenmesinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Yetkililer, üçüz buzağı doğumunun hayvancılık açısından nadir ve sevindirici bir gelişme olduğunu belirterek, bu tür olayların hem yetiştiriciye moral verdiğini hem de bölgedeki hayvansal üretim açısından önemli bir kazanım sağladığını ifade etti.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin anne ve buzağıların sağlık durumlarını yakından takip etmeyi sürdüreceği bildirildi.

