Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'hasta asansörü' tartışması

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sedyeli hasta asansöründe görevli ile hasta yakınları arasında saat 14.15'te tartışma çıktı; başhekimliğe şikâyet yapıldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:41
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 16:59
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sedyeli asansörde gerilim

Asansör görevlisi ile hasta yakınları arasında tartışma

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün saat 14.15 sıralarında sedyeli hasta asansöründe görevli personel ile hasta yakınları arasında tartışma yaşandı.

İddiaya göre tartışma, hasta taşıma asansörüne hasta yakınlarının binmesi üzerine başladı. Hasta yakınlarından biri, babasının beyin ameliyatı geçirdiğini ve tomografi çekimi için götürülmesi gerektiğini söyledi.

O sırada karşı asansörden geldiği belirtilen görevlinin yüksek sesle bağırdığı ve küfür ile hakaret içerikli sözler sarf ettiği öne sürüldü. Görevlinin davranışı çevredeki vatandaşlar ve diğer hasta yakınları tarafından tepkiyle karşılandı.

Tartışma sırasında bir hasta yakınının olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başlaması gerginliği artırdı. Hasta yakınının şikâyet edeceğini söylemesi üzerine görevlinin, "edersen et" diyerek tepki gösterdiği ve ardından diğer asansöre doğru koşarak "o asansör de bana ait" ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.

Yaşanan olayın ardından hasta yakınlarının başhekimliğe yazılı şikâyette bulunduğu belirtildi. Hastane yönetimi tarafından henüz açıklama yapılmadı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

