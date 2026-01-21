Oyak Renault’un "Güvenli Adımlar" Projesi: Bursa'da Çocuklara Trafik Güvenliği Eğitimi

Oyak Renault, 'Güvenli Adımlar' projesiyle Bursa'da ilkokul çağındaki çocuklara uygulamalı trafik, üretim ve enerji verimliliği eğitimi veriyor.

Oyak Renault’un "Güvenli Adımlar" Projesi Bursa'da Başladı

Oyak Renault, erken yaşta yol güvenliği bilinci kazandırmak amacıyla Güvenli Adımlar Projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Oyak Renault, Oyak Horse ve Renault Mais (Bursa Şubesi) çalışanlarının ilkokul çağındaki çocukları, ara tatil döneminde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen uygulamalı eğitimlerle temel trafik kurallarını güvenli bir ortamda öğrenme fırsatı buldu.

Projenin kapsamı

Renault Group’un sürücüler, yolcular ve tüm yol kullanıcıları için güvenliği merkeze alan Human First yaklaşımından ilham alan proje, çocuklara erken yaşta trafik güvenliği farkındalığı kazandırmayı ve güvenli bir trafik kültürünün temellerini sağlam bir şekilde oluşturmayı amaçlıyor. Eğitim çalışmaları Bursa Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Eğitim ve ziyaretler

Eğitimin ardından çocuklar, Oyak Renault kampüsünde araç ve motor fabrikalarını ziyaret ederek üretim süreçlerini yakından inceleme imkânı buldu. Kampüs içinde yer alan Enerji Okulunda sürdürülebilir bir yaşamın temel unsurlarını öğrenerek enerji kaynaklarının daha verimli kullanımı hakkında bilgiler edindiler. Bu ziyaretler, modern üretim teknolojileri ve üretimin her aşamasında güvenliğin nasıl sağlandığını gözlemleme fırsatı sundu.

Teknoloji ve dijital farkındalık

Program, trafik kültürünün geliştirilmesine katkı sağlayan gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS), yapay zekâ ve dijital hayata giriş eğitimleriyle devam ederek çocuklara hem otomobil güvenliği hem de dijital dünya hakkında temel farkındalık kazandırdı.

Yönetimden değerlendirme

Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı ve Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet projeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Oyak Renault’da yalnızca güvenli araçlar üretmekle kalmıyor, aynı zamanda üretim süreçlerimizi \"sıfır kaza\" ilkesiyle yürütüyoruz. Bu yaklaşım, hem müşterilerimize hem de çalışanlarımıza güvenli bir ortam sağlamamıza imkân tanıyor. Araç ve üretim güvenliğinin ötesinde, trafik güvenliği bilincinin erken yaşta kazandırılmasının gelecekte daha güvenli bir toplum inşa etmenin temel adımlarından biri olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle hayata geçirdiğimiz Güvenli Adımlar Projesi ile Oyak Renault kampüs çalışanlarımızın çocuklarının yalnızca trafik kurallarını öğrenmelerini değil, bu kuralları günlük yaşamlarının doğal bir parçası hâline getirmelerini amaçlıyoruz. Projeyi, trafik farkındalık eğitimi, üretim süreçleri ve iş güvenliği eğitimi, sürdürülebilir yaşamın temel unsurlarını öğrenecekleri enerji verimliliği eğitimi ve dijital hayatın temellerini öğrenebilecekleri kapsamlı bir model olarak kurguladık. Bu yaklaşımın, uzun vadede daha bilinçli, duyarlı ve sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu projeyi hayata geçirmemizde değerli destekleri için Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne içten teşekkürlerimizi sunuyoruz"

Oyak Renault’dan gelecek için güvenli adımlar projesi

Oyak Renault’dan gelecek için güvenli adımlar projesi

