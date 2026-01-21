Elazığ'da 14 Yaşındaki Ali Eymen, Kunduracı Göğsü (Pectus Excavatum) Ameliyatıyla İyileşti

Elazığ'da 14 Yaşındaki Ali Eymen Kunduracı Göğsünden Kurtuldu

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikâyetiyle başvuran 14 yaşındaki Ali Eymen Bulut, yapılan tetkikler sonucu Pectus Excavatum (Kunduracı Göğsü) tanısı aldı.

Operasyon ve Tedavi Süreci

Göğüs Cerrahisi biriminde tedavi süreci başlatılan Bulut, Opr. Dr. Çağlayan Atakan Bilgin tarafından ameliyat edilmeye karar verildi. Yapılan ameliyat neticesinde hastanın göğüs duvarına çelik bir bar yerleştirildi ve deformitede belirgin düzelme sağlandı. Hasta bir süre gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Opr. Dr. Çağlayan Atakan Bilgin operasyonu şöyle özetledi: 'Hastamız 14 yaşında. Bize göğüs bölgesinde ağrı, nefes darlığı şikayetiyle başvurdu. Yaptığımız testlerde hastalığının Pectus Excavatum olduğunu tespit ettik. Pectus Excavatum göğüs ön duvarı deformiteleri içerisinde en sık görülenidir. Kliniğimizde de bu hastalık için modifiye Nuss prosedürü ameliyatı uygulamaktayız. Ameliyatımız göğüs ön duvarının en çökük olduğu yerden bir titanyum bar yerleştirilmesi ve her iki tarafa sabitlenmesiyle sonuçlanmaktadır. Hastanın nefes alışverişi, kalp ritimleri ve genel eforu düzelmektedir. Kliniğimizde bu ameliyat ücretsiz bir şekilde özel hastane konforunda yapılmaktadır. Hastalığımız aynı zamanda halk arasında kunduracı göğsü olarak bilinmektedir. Hastalarımızın ameliyatı sonucunda hem fiziksel semptomlar hem de estetik kaygılar giderilmektedir. Hastanemize hastamıza, tüm ekibimize çok teşekkür ediyorum'

Aileden Açıklama

Hastanın babası Ahmet Bulut ise süreci şu sözlerle anlattı: 'Oğlumun göğüs ağrısı ve nefes darlığı vardı. Göğsünün biraz içe çökük olduğunu biz geç fark ettik. Biraz araştırdıktan sonra kunduracı göğsü olarak tabir eden hastalık olduğunu öğrendik. Randevu alarak Çağlayan hocamıza muayene olduk. Hocamız ilk muayenede teşhisi koydu. Bize hastalık hakkında açıklayıcı ve net bilgiler verdi. Biz de daha sonra ameliyata karar verdik. Ameliyatımız yapıldı. Çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Şu anda hastamızın sağlık durumu iyi. Hastane zaten bildiğimiz bir hastane. Teknik imkanları da çok güzel. Şu anda bir sıkıntımız yok'

Hastanın ameliyat sonrası durumu ve kliniğin sunduğu tedavi imkânları, Pectus Excavatum tanısı konulan diğer hastalar için de umut verdi. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi ekibi başarılı operasyon ve bakım süreçleriyle dikkat çekti.

