Elazığ'da 14 Yaşındaki Ali Eymen, Kunduracı Göğsü (Pectus Excavatum) Ameliyatıyla İyileşti

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde 14 yaşındaki Ali Eymen Bulut, modifiye Nuss prosedürüyle Pectus Excavatum (kunduracı göğsü) ameliyatı oldu ve taburcu edildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 11:14
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 11:25
Elazığ'da 14 Yaşındaki Ali Eymen, Kunduracı Göğsü (Pectus Excavatum) Ameliyatıyla İyileşti

Elazığ'da 14 Yaşındaki Ali Eymen Kunduracı Göğsünden Kurtuldu

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikâyetiyle başvuran 14 yaşındaki Ali Eymen Bulut, yapılan tetkikler sonucu Pectus Excavatum (Kunduracı Göğsü) tanısı aldı.

Operasyon ve Tedavi Süreci

Göğüs Cerrahisi biriminde tedavi süreci başlatılan Bulut, Opr. Dr. Çağlayan Atakan Bilgin tarafından ameliyat edilmeye karar verildi. Yapılan ameliyat neticesinde hastanın göğüs duvarına çelik bir bar yerleştirildi ve deformitede belirgin düzelme sağlandı. Hasta bir süre gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Opr. Dr. Çağlayan Atakan Bilgin operasyonu şöyle özetledi: 'Hastamız 14 yaşında. Bize göğüs bölgesinde ağrı, nefes darlığı şikayetiyle başvurdu. Yaptığımız testlerde hastalığının Pectus Excavatum olduğunu tespit ettik. Pectus Excavatum göğüs ön duvarı deformiteleri içerisinde en sık görülenidir. Kliniğimizde de bu hastalık için modifiye Nuss prosedürü ameliyatı uygulamaktayız. Ameliyatımız göğüs ön duvarının en çökük olduğu yerden bir titanyum bar yerleştirilmesi ve her iki tarafa sabitlenmesiyle sonuçlanmaktadır. Hastanın nefes alışverişi, kalp ritimleri ve genel eforu düzelmektedir. Kliniğimizde bu ameliyat ücretsiz bir şekilde özel hastane konforunda yapılmaktadır. Hastalığımız aynı zamanda halk arasında kunduracı göğsü olarak bilinmektedir. Hastalarımızın ameliyatı sonucunda hem fiziksel semptomlar hem de estetik kaygılar giderilmektedir. Hastanemize hastamıza, tüm ekibimize çok teşekkür ediyorum'

Aileden Açıklama

Hastanın babası Ahmet Bulut ise süreci şu sözlerle anlattı: 'Oğlumun göğüs ağrısı ve nefes darlığı vardı. Göğsünün biraz içe çökük olduğunu biz geç fark ettik. Biraz araştırdıktan sonra kunduracı göğsü olarak tabir eden hastalık olduğunu öğrendik. Randevu alarak Çağlayan hocamıza muayene olduk. Hocamız ilk muayenede teşhisi koydu. Bize hastalık hakkında açıklayıcı ve net bilgiler verdi. Biz de daha sonra ameliyata karar verdik. Ameliyatımız yapıldı. Çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Şu anda hastamızın sağlık durumu iyi. Hastane zaten bildiğimiz bir hastane. Teknik imkanları da çok güzel. Şu anda bir sıkıntımız yok'

Hastanın ameliyat sonrası durumu ve kliniğin sunduğu tedavi imkânları, Pectus Excavatum tanısı konulan diğer hastalar için de umut verdi. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi ekibi başarılı operasyon ve bakım süreçleriyle dikkat çekti.

ELAZIĞ’DA GÖĞÜS KAFESİNDE İLERİ DERECEDE KUNDURACI GÖĞSÜ DEFORMİTESİ BULUNAN HASTA ELAZIĞ FETHİ...

ELAZIĞ’DA GÖĞÜS KAFESİNDE İLERİ DERECEDE KUNDURACI GÖĞSÜ DEFORMİTESİ BULUNAN HASTA ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİNDE YAPILAN OPERASYONLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sanat Melikgazi Kayseri'ye Yeni Kültür ve Sanat Merkezi Oluyor
2
Aydıntepe'de Bağımlılıkla Mücadele: Kaymakam Bayram ve Yeşilay Esnafı Bilgilendirdi
3
ETÜ’de Akademik Bireysel Sağlık Danışmanlığı Başladı
4
Ağrı ve kırıklara dikkat: Prostat kanseri kemiklere yayılabilir
5
Gaziosmanpaşa'da Led Ekranlar Ay-Yıldızlı Bayraklarla Donatıldı
6
Verem (Tüberküloz) Hâlâ Ölümcül Olabilir: Tedavi En Az 6 Ay Sürmeli
7
Bursa'da Sağlıklı Zayıflama: Halil ve Fatma Yavaş 6,5 Yılda Kilolarını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları