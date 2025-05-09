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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 823 gram uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 09:16
Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu

Edirne'de Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, iki şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.H.Y'nin evine operasyon gerçekleştirdi.

Aramada Ele Geçirilenler

Evde yapılan aramalarda 823 gram sentetik uyuşturucu, bir av tüfeği, şarjör, 13 fişek ve bir hassas terazi ele geçirildi. Bu operasyon sonucunda M.H.Y ve B.B isimli zanlılar gözaltına alındı.

Adli Süreç

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.H.Y tutuklanırken, B.B adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Evde...

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Evde yapılan aramada 823 gram sentetik uyuşturucu, av tüfeği, şarjör, 13 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

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