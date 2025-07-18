Edirne'de Uyuşturucu ve Silahla Üzerine Gidilen Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Bulundu

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında,

İ.Ç. adlı zanlının evinde arama yapıldı.

Aramada Ele Geçirilenler

Yapılan aramada, ruhatsız tabanca, havalı tüfek, 2 tüfek kartuşu, 470 gram esrar, 10 uyuşturucu hap, esrar öğütücü ve hassas terazi ele geçirildi.

Sonuç olarak, şüpheli gözaltına alındı ve hukuki sürecin başlatılması için gerekli işlemler yapıldı.

Edirne'de evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunan zanlı gözaltına alındı. Aramada, ruhsatsız tabanca, havalı tüfek, 2 tüfek kartuşu, 470 gram esrar, 10 uyuşturucu hap, esrar öğütücü ile hassas terazi ele geçirildi.