Edirne'de Uyuşturucuyla Mücadelede Tiyatro Gösterimi Büyük İlgi Gördü

Edirne'de Uyuşturucu ile Mücadele İçin Tiyatro Gösterimi

Edirne'de gerçekleşen tiyatro gösteriminde, emniyet mensupları ve aileleri uyuşturucuyla mücadelenin önemini sahnelemiş oldu. Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun öncülüğünde gerçekleşen etkinlik, toplumda farkındalık oluşturma amacı güdüyor.

Tiyatro Oyunu "Yarınlara Geç Kalmadan"

İl Emniyet Müdürü Karaburun’un eşi polis memuru Aynur Karaburun tarafından kurulan tiyatro grubu, eski Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan'ın kaleme aldığı ve aile içindeki iletişimsizliği ele alan "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı oyunun gala gösterimini gerçekleştirdi. Oyun, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde sahnelendi ve büyük ilgiyle izlendi.

Gösterimde, aile içindeki iletişimsizlik nedeniyle uyuşturucuyla tanışan bir gencin hikayesi canlandırılarak, izleyicilere önemli bir mesaj verildi.

Vali Yardımcısından Destek

Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, gösterimin ardından yazar, yönetmen ve oyuncuları tebrik ederken, amatör ruhla yapılan bu çalışmanın kalitesine dikkat çekti. "Hepinizin eline sağlık," diyerek katılanların emeklerini vurguladı.

Uyuşturucuyla Mücadelede Ailenin Rolü

Yazar Feyzullah Arslan, uyuşturucuyla mücadelede önlemenin tedavi etmekten daha önemli olduğunu belirtti. Ailelerin çocuklarına daha fazla sevgi ve ilgi göstermesi gerektiğini ifade eden Arslan, "Çocuklar, hayatın değerli ve pahalı alınmış biletleridir. Onlara gereken ilgi ve sevgiyi sağlamak bizim elimizde," dedi.

Edirne Emniyet Müdürü'nden Açıklama

Emniyet Müdürü Onur Karaburun, uyuşturucuyla mücadele konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını ve tiyatro gösteriminin, toplumda farkındalık yaratmayı amaçladığını belirtti. "Bu tür etkinliklerle, sadece suçluları yakalamakla kalmayıp, toplumun çeşitli kesimlerini bilinçlendirmek istiyoruz," dedi.

Tiyatro gösterimi, Edirne il protokolü, emniyet mensupları ve aileleri tarafından yoğun ilgiyle izlendi.

Edirne'de emniyet mensupları ve ailelerinden oluşan tiyatro grubunun sahnelediği tiyatro oyunuyla uyuşturucuyla mücadelede ailenin önemine dikkat çekildi.

Edirne'de emniyet mensupları ve ailelerinden oluşan tiyatro grubunun sahnelediği tiyatro oyunuyla uyuşturucuyla mücadelede ailenin önemine dikkat çekildi.