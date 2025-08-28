Edirne'de Yağcılı Göleti Kurudu: Kuraklık Tarım ve Hayvancılığı Vurdu

Edirne'de Yağcılı Göleti Kurudu

Kuraklık ve aşırı sıcaklar su kaynaklarını kritik düzeye düşürdü

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Yağcılı köyünde bulunan gölet, kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle kurudu.

Son yılların en sıcak ve en kurak yaz döneminin yaşandığı kentte, su kaynaklarının seviyesinde ciddi düşüşler gözlemleniyor. Yağcılı köyündeki, hayvanların sulanması için yapılan göletteki su seviyesi, yeterli yağış olmaması ve artan sıcaklıklar nedeniyle Mayıs ayından itibaren azalmaya başladı ve devam eden kuruma ile gölet tamamen kurudu.

Göletin tabanında çatlaklar oluştu, alanın bir bölümü sazlıklarla kaplandı. Köyde alternatif kaynak oluşturmak için yapılan diğer göletteki su rezervi de tükenme noktasına geldi.

Üretici Celal Akçın, AA muhabirine durumu şöyle özetledi: "Bu göletler, bizim can damarımız. Devletimiz, bu göletleri hayvanların sulanması için yaptı ancak kuraklık nedeniyle gölette su kalmadı. Tankerlerle su taşıyıp hayvanlarımızı sulamaya çalışıyoruz. Özellikle 2 yıldır çok kurak. Tarımsal üretim etkilendi, buğday ve ayçiçeği verimleri düştü. Aynı zamanda olumsuz şartlardan dolayı hayvancılık da etkileniyor."

Kuraklık sadece Yağcılı Göleti'ni etkilemedi. Tunca Nehri'nin bazı bölümlerinde su akışı durdu. Küçükdöllük köyündeki gölet kururken, Keramettin, Korucu ve Demirhanlı köylerindeki göletlerin su seviyesi de ciddi oranda azaldı.

Yetkililer ve çiftçiler, yağışların yetersizliği ve sıcaklık artışının devam etmesi halinde bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin daha da zarar görebileceği uyarısında bulunuyor.

