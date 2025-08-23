Edirne'de Yangın: Tayakadın'da Park Halindeki 2 Kamyon Kullanılamaz Hale Geldi

Edirne'de Tayakadın'da Park Halindeki 2 Kamyon Alevlere Teslim Oldu

Depo önündeki araçlarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

Tayakadın köyünde, süt ürünleri firmasına ait deponun önünde park halinde bulunan bir kamyonda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yandaki diğer kamyona sıçradı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın depoya sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangında, park halindeki 2 kamyon kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme sürüyor.

