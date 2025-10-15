Edirne'de Yapay Zeka ve Geleceğin Eğitimi: 16. Uluslararası Balkan Kongresi Başladı

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Yapay Zeka ve Geleceğin Eğitimi' temalı 16. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, eğitimde dijital dönüşümü tartışmak üzere başladı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen 16. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, TÜ Balkan Kongre Merkezi'nde başladı. Açılış programında müzik dinletisi ve TÜ Zeynep-Mustafa Taş Uygulama Anaokulu öğrencilerinin dans gösterisi yer aldı.

Açılışta verilen mesajlar

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, yaptığı konuşmada yapay zekanın eğitimle kesişen boyutlarının disiplinler arası bir perspektifle ele alındığını vurguladı. Rektör Hatipler, yapay zekanın yalnızca teknolojik bir yenilik olmayıp düşünme, öğrenme ve öğretme biçimlerimizi yeniden tanımlayan bir dönüşüm olduğunu söyledi.

Hatipler, üniversitelerin bu dönüşümü yönlendirme, etik ve insani boyutlarını anlamlandırma ve geleceğin eğitim ekosistemini bilimsel temeller üzerinde inşa etme görevine dikkat çekti: "Bu bağlamda, üniversitelerimizin öncülüğünde yürütülen bilimsel çalışmalar, bu sürecin hem yönünü hem de niteliğini belirleyecek temel referans noktaları olacaktır."

TÜ Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eylem Bayır ise yapay zekanın eğitimde bir araç olmanın ötesinde öğrenme biçimlerini, öğretme stratejilerini ve pedagojik etkileşimleri yeniden tanımladığını vurguladı. Bayır, eğitim fakültelerinin artık sadece öğretmen yetiştirmediğini; dijital çağın becerilerine sahip, kritik düşünebilen ve etik sorumlulukların farkında küresel eğitim liderleri yetiştirme sorumluluğunu taşıdığını belirtti.

Kongre programı ve katılımcılar

Açılış programına Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne Vali Yardımcısı Sıdık Zehin ve İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Kongre öncesinde fuaye salonunda TÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü mezunlarınca hazırlanan Mezunlar Buluşması Karma Sergisi açıldı.

Kongre, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Bulgaristan'dan Stara Zagora Trakia Üniversitesi, Kuzey Makedonya'dan Ss. Cyril ve Methodius Üniversitesi, Hırvatistan'dan Zagreb Üniversitesi, Yunanistan'dan Ioannina Üniversitesi, Sırbistan'dan Kragujevac Üniversitesi ve Kosova'dan Priştine Üniversitesi işbirliğiyle düzenleniyor.

Toplam 11 ülkeden 213 bilimsel çalışmaiki panel, iki çağrılı konuşma, 200 sözlü bildiri, sekiz poster sunumu ve bir sanat sergisi yer alacak. Sekiz paralel salonda gerçekleştirilecek oturumlar katılımcılara bilgi paylaşımı, işbirliği ve yeni araştırma ağları kurma fırsatları sunacak.

Kongre, eğitimde dijital dönüşümün sınırlarını tartışmayı ve yapay zekanın eğitim ekosistemindeki rolünü disiplinler arası bir yaklaşımla değerlendirmeyi amaçlıyor.

