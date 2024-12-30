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Edirne'de Yeni Yıl Yoğunluğu: Sınır Kapıları ve Tarihi Çarşılar Dolu!

Edirne'de yeni yıla hazırlık nedeniyle sınır kapılarında ve tarihi çarşılarda yoğun bir kalabalık yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 16:38
Edirne'de Yeni Yıl Yoğunluğu: Sınır Kapıları ve Tarihi Çarşılar Dolu!

Edirne'de Yeni Yıl Yoğunluğu

Edirne, yeni yıla hazırlık kapsamında sınır kapılarında ve tarihi çarşılarda oluşan kalabalık ile dikkat çekiyor. Türkiye'de yeni yılı geçirmek isteyenler, yurda girişi yaparken, yurt dışında girmek isteyenler de sıklıkla bu kapıları tercih ediyor.

Finlandiya'dan Gelen Hayrettin Akkurt'un İfadeleri

Finlandiya'dan gelen Hayrettin Akkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yılı Türkiye'de geçireceğini ifade etti. Mardin'e gitmeyi planladığını belirten Akkurt, "Memleket özlemiyle 3 bin kilometreyi bir çırpıda geldim. Bu bayrağı görünce yorgunluğum geçiyor, çok güzel bir duygu. Kapıdan giriş yaptıktan sonra insan duygulanıyor," dedi.

İsviçre'den Gelen Ersan Karahan'ın Duyguları

İsviçre'den gelen Ersan Karahan, ailesiyle birlikte yeni yıl tatili için İstanbul'a gideceğini söyledi. Türkiye'de bir hafta kalarak, "Her şeyi özledik. Yeni yıl bahane aslında sık geliyorum ama her gelişimde farklı bir duygu oluyor. Bütün insanlara savaşsız, mutlu, huzurlu ve sağlıklı yaşam diliyorum," şeklinde konuştu.

Alışveriş İçin Edirne'ye Gelen Şenasi Sedatoğlu

Bulgaristan'dan gelen Şenasi Sedatoğlu, Edirne'ye yeni yıl alışverişi yapmak için geldiğini belirtti. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olan Edirne, komşu ülke vatandaşlarının ilgisini çekiyor. Noel için Edirne'ye gelen turistler, tarihi çarşılarda ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu.

Tarihi Çarşılarda Alışveriş Yoğunluğu

Alışverişlerini Edirne'nin çarşı, pazar ve alışveriş merkezlerinde gerçekleştiren turistler, yılbaşını burada karşılamak için günler öncesinden otel ve eğlence yerlerine rezervasyon yaptırmış durumda. Türkiye'nin dört bir yanından gelen kalabalık, Edirne'nin tarihi ve kültürel dokusunu daha da canlandırıyor.

Edirne'de yeni yıla hazırlık kapsamında sınır kapılarında yolcu, tarihi çarşılarda alışveriş...

Edirne'de yeni yıla hazırlık kapsamında sınır kapılarında yolcu, tarihi çarşılarda alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Yeni yılı Türkiye'de geçirmek isteyenlerin yurda girişi, yeni yıla yurt dışında girmek isteyenlerin çıkış trafiği sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.

Edirne'de yeni yıla hazırlık kapsamında sınır kapılarında yolcu, tarihi çarşılarda alışveriş...

Edirne'de yeni yıla hazırlık kapsamında sınır kapılarında yolcu, tarihi çarşılarda alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Yeni yılı Türkiye'de geçirmek isteyenlerin yurda girişi, yeni yıla yurt dışında girmek isteyenlerin çıkış trafiği sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.

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