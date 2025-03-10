Edirne'de Yunanistan'a Geçmeye Çalışan PKK Üyesi Yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir terör örgütü PKK üyesi güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri askeri yasak bölgede gerçekleştirdikleri operasyonda, terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen R.M.'yi gözaltına aldı.

Güvenlik güçleri, Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalanan zanlının, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan arandığını bildirdi. Jandarmadaki işlemleri devam eden R.M.'nin, yasadışı geçişe yönelik emelleri ve bağlantılarıyla ilgili soruşturma derinleştirildi.

Edirne bölgesinde gerçekleştirilen operasyon, terörle mücadele çabalarının ne denli kararlı olduğunun bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.