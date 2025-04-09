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Edirne'deki Doktorun Ölümüne Neden Olan Sürücü 9 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Edirne'de bir doktorun ölümüne neden olan sürücü 9 yıl hapis cezası aldı, tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 15:11
Edirne'deki Doktorun Ölümüne Neden Olan Sürücü 9 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Edirne'de geçtiğimiz yıl bisikletli doktor Barçın Barı'nın ölümüne sebep olan sürücü B.K., 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Edirne 9. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Barı'nın yakınları, tutuklu sanık B.K. ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme, önceki duruşmada davanın Edirne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesine karar vermişti; ancak mahkemenin görevsizlik kararı vermesi nedeniyle süreç Edirne 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam etti. Cumhuriyet savcısı, sanığın en üst sınırdan ceza almasını talep etti.

Müşteki avukatı Gökhan Karakoç, sanığın alkollü araç kullanma alışkanlığına dikkat çekerek, ailenin adalet beklentisinin yüksek olduğunu belirtti. Karakoç, “Olayda olası kastın tüm unsurları yer alıyor. Sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz.” dedi.

Tutuklu sanık B.K. ise duruşmada üzgün olduğunu ifade etti. Sanık avukatı Hakan Yalçıntuğ, müvekkilinin yaklaşık 7,5 aydır tutuklu olduğunu ve tutukluluğun ceza haline dönüşmemesi gerektiğini savundu.

Aranın ardından mahkeme, sanığı “bilinçli taksirle öldürme” suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak, sanık hakkında adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilip tahliye edildi. Ayrıca, sanığın ehliyetine 3 yıl daha el konulmasına karar verildi.

Kararın açıklanmasının ardından Barçın Barı'nın yakınları gözyaşlarını tutamadı. Avukat Karakoç, gazetecilere verdiği demeçte, “Barı, trafik terörüne kurban verildi. Sanığın cezaevinden çıkacak olması aileyi derinden üzüyor. Konuyu istinaf mahkemesine taşıyacağız.” dedi. Karakoç ayrıca, trafik kazalarının önlenmesi için Adalet Bakanlığı’na gerekli müracaatları yapacaklarını vurguladı.

Olayın Ayrıntıları

Edirne’de 29 Ağustos 2024’te B.K'nin kullandığı otomobilin bisikletine çarpması sonucu ağır yaralanan Barı, kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 3 Ekim 2024’te hayatını kaybetmişti. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü B.K. daha sonra tutuklanmıştı.

Edirne'de geçen yıl kullandığı otomobille çarptığı bisikletteki doktor Barçın Barı'nın ölümüne...

Edirne'de geçen yıl kullandığı otomobille çarptığı bisikletteki doktor Barçın Barı'nın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sürücü 9 yıl hapse çarptırıldı. Müşteki avukatı Gökhan Karakoç, karar sonrası gazetecilere açıklamada bulundu.

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