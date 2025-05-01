Edirne'deki Gazi Mihal Hamamı Restorasyonu Devam Ediyor

Edirne'de, 15. yüzyıl yapısı olan Gazi Mihal Hamamı'nın restore edilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar hızla ilerliyor. Vali Yunus Sezer'in talimatları doğrultusunda, restorasyon süreci geçen yıl şubat ayında başladı. Bu kapsamda, tarihi yapının çevre temizliği ve yer altındaki alanlarda kazı işleri gerçekleştirildi.

Restorasyon Çalışmaları Sürüyor

Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, uzman ekipler yapının iç ve dış mekanlarında kapsamlı restorasyon faaliyetlerine devam etmekte. Erken dönem Osmanlı mimarisinin öne çıkan örneklerinden biri olan Gazi Mihal Hamamı, gelecekte müze olarak hizmet verecek.

Vali Sezer'den Restorasyon İncelemesi

Vali Yunus Sezer, restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Hamamı ziyaret eden Vali Sezer, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan güncel durumu hakkında bilgi aldı. Sezer, Edirne'nin tarihi ve kültürel değerlerinin yeniden kazanılması yönündeki çabaların devam ettiğini vurguladı.

Hamamın Tarihi ve Mimari Özellikleri

Tunca Nehri kıyısında yer alan Gazi Mihal Hamamı, Osmanlı'nın kuruluş döneminde Mihaloğulları'ndan Gazi Mihal Bey tarafından 1422 yılında inşa edildi. Kesme taş ve tuğla malzemeden yapılan bu tarihi yapının duvarları, orijinal formunu koruyor. Hamam, Gazi Mihal Bey Camisi ve İmaret Köprüsü ile birlikte bir külliye oluşturuyor.

Gazi Mihal Hamamı, Rusların 1829'da Edirne'yi işgali sonrasında tamamen kapatılmıştı. Vali Sezer, Gazi Mihal Hamamı'nın Edirne'ye yeniden değer katacağına ve eski ihtişamına kavuşacağına inandığını belirtti. Vali Sezer'e bu ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci de eşlik etti.

Edirne'de 15. yüzyıl yapısı Gazi Mihal Hamamı'nın ayağa kaldırılması için başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Edirne'de 15. yüzyıl yapısı Gazi Mihal Hamamı'nın ayağa kaldırılması için başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.