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Edirne'deki Hidroelektrik Santralinden Meriç Nehri'ne Su Salındı

Edirne, kuraklık nedeniyle Meriç Nehri'ne hidroelektrik santralinden su salarak tarımsal sulamayı desteklemeye çalışıyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 09:37
Edirne'deki Hidroelektrik Santralinden Meriç Nehri'ne Su Salındı

Edirne'de kuraklık koşullarını hafifletmek amacıyla, hidroelektrik santralinden Meriç Nehri'ne su salındı. Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar ve kuraklık sonucunda Meriç Nehri'nin debisinde ciddi bir düşüş gözlemleniyor.

Kuraklıkla mücadele etmek için Meriç Nehri Elektrik Santrali'nde biriken suyun salınması kararlaştırıldı. Bu önlemin, tarımsal sulamanın aksamadan devam etmesi için alındığı belirtildi. Daha önce de santraldan su bırakılarak kademeli sulama uygulamasına geçilmişti.

Bölgeyi ziyaret eden Vali Yunus Sezer, tarımsal sulama süreçlerinin sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalara değindi. Sezer, "Zor günlerin üstesinden gelineceğini, kuraklık ile mücadele kapsamında hep birlikte bu sezonu atlatacağımızı" belirtti.

Edirne'de etkili olan kuraklık ve debilerin düşmesi nedeniyle tarımsal sulamaya katkı sağlamak...

Edirne'de etkili olan kuraklık ve debilerin düşmesi nedeniyle tarımsal sulamaya katkı sağlamak amacıyla hidroelektrik santralinin suyu Meriç Nehri'ne salındı. Vali Yunus Sezer, bölgede incelemelerde bulundu.

Edirne'de etkili olan kuraklık ve debilerin düşmesi nedeniyle tarımsal sulamaya katkı sağlamak...

Edirne'de etkili olan kuraklık ve debilerin düşmesi nedeniyle tarımsal sulamaya katkı sağlamak amacıyla hidroelektrik santralinin suyu Meriç Nehri'ne salındı. Vali Yunus Sezer, bölgede incelemelerde bulundu.

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