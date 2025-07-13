Edirne'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Mahmutköy yakınlarında çıkan orman yangını başarılı bir şekilde söndürüldü. Yangın, henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Olayın hızlı bir şekilde duyulmasının ardından Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve Keşan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri anında bölgeye sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için çevre illerden de itfaiye ekipleri görevlendirildi. Çalışmalara ek olarak, 5 helikopter ve 4 uçak da destek verdi.

Yangın Söndürme Çalışmaları ve Yaralılar

Yangın, ekiplerin üstün çabalarıyla söndürüldü. Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığını belirterek, "Yaklaşık 40 hektar alanda yangın meydana geldi. Böyle bir zararımız var" dedi.

Mercan, önümüzdeki günlerde dikkatli olunması gerektiğine de vurgu yaptı. "Kuraklığın zirveye çıktığı şu dönemde, herkesin sorumluluk içerisinde olması gerekiyor. Vatandaşlarımızdan, vatanlarının her sathına, toprağına, ormanına sahip çıkmalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Yangının başladığı noktada, yoğun duman nedeniyle bir arazöz devrildi. Araçtaki 4 personel hafif yaralandı ve Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Mercan, 'Personelin durumu iyi. Sayın Valimiz de onları ziyaret etti ve biz de onları ziyaret etmeyi planlıyoruz' dedi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.